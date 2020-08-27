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Sadece bir haftada hazır! İşin ustasından kütür kütür turşu yapımı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Turşu kurulma mevsimine yavaştan girmiş bulunuyoruz. Mynet Yemek okuyucuları için işin ustasından kütür kütür turşu yapımı tarifini aldık. İşte her yemeğin yanına yakışan turşu yapmanın reçetesi.

Sadece bir haftada hazır! İşin ustasından kütür kütür turşu yapımı

Evde sağlıklı ev turşusunu yapmak artık çok kolay. Probiyotik oranı yüksek turşu yapmak için bu tarifi uygulamalısınız. Kurduğunuz turşu ise sadece 7 günde hazır hale geliyor.

MALZEMELER

1 kilo istediğiniz turşuluk sebze
Yarım çay bardağı kefir
1,5 yemek kaşığı kaya tuzu
2-3 diş sarımsak
Maydanoz
1 litre içme suyu

TURŞU

Suyu kaynatın. İçinde kaya tuzunu eritin, soğumaya bırakın.
Yıkadığınız sebzeleri ve sarımsakları cam kavanoza sıkıştırarak yerleştirin.
Kefir ve soğumuş salamura suyunu sebzeleri 2 parmak geçecek şekilde kavanoza ekleyin.
Sebzelerin hava ile temas etmemesi için üzerini maydanoz ile kapatın.
Üzerine ayrıca bir ağırlık koyabilirsiniz.
Kavanozun kapağını kapatın ve oda sıcaklığında fermantasyon için beklemeye bırakın.
2-3 günde bir kavanoz kapağını gevşetip biriken gazı çıkartın.
7-10 gün sonunda lezzetli ve probiyotik özellikli, bağırsak dostu turşunuz hazır. Afiyet olsun.

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