“Sadece bitki yiyorlar” algısını yıkıyoruz! İşte lezzetiyle herkesi aşık edecek bir tarif: Vegan Cheesecake

Vegan beslenme kimileri için anlaşılmaz ve oldukça zordur. Veganların hayvansal ürün içerdiği için pek çok zevkten mahrum kaldığını düşünenlerin sayısı fazladır. Hem lezzetli hem de sağlık bir tatlı tarife ne dersiniz? Eğer cevabınız evetse önlüklerinizi takın ve mutfak tezgahının başına geçin.

VEGAN CHEESECAKE TARİFİ

MALZEMELER

2 paket vegan krem peynir

2 su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 su bardağı limon suyu

2 yemek kaşığı mısır nişastası

HAZIRLANIŞI

Fırınınızı önceden 350 dereceye ayarlayın ve ısıtmaya başlayın. Sonrasında vegan krem ​peynirini, şekeri, vanilyayı, limon suyu ve mısır nişastasını karıştırın. Pürüzsüz ve kremsi bir kıvam yakalayana kadar işleme devam edin. Ardından pasta kalıbına dökün. Cheesecake, üstte hafifçe altın tonlarında olana kadar 50 dakika civarı pişirin. Soğumaya bırakın. Afiyet olsun.



