‘Bu akşam ne pişirsem’ derdine son! Hem kalorisi düşük hem de lezzetli salata tarifi: Meksika Salatası

Tavuk yemekleri dünyanın her mutfağında severek tüketilen besinlerdir. Sizler için Tavuklu Meksika salatası midenizde ve tartınızda bayram havası estirecek.
TAVUKLU MEKSİKA SALATASI TARİFİ
MALZEMELER
- 4 küçük tavuk göğsü
- Orta boy kırmızı lahana
- 1 dolmalık biber
- 10 çeri domates
- 1/2 limon
- Küçük bir tutam maydanoz ve/veya kişniş
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1/2 çay kaşığı esmer şeker
- Damak zevkinize göre baharatlar (kimyon, karabiber, pul biber, tuz kullanabilirsiniz)
- 1 yemek kaşığı yoğurt
HAZIRLANIŞI
- Tavuk filetoları zeytinyağı ile yağlayın ve baharat ve şeker serpin. Eti marine etmek için en az 30 dakika buzdolabına koyun (bütün gece marine etmek daha iyidir).
- Tavukları küp küp doğrayın ve sıvı yağ ile orta ateşte kavurun. Ardından yarım limonun suyunu ekleyin.
- Lahana ve yeşillikleri doğrayın ve dolmalık biberi küpler halinde kesin. Çeri domatesleri ortadan ikiye bölün. Sebzeleri kızarmış tavukla birlikte atın. Yoğurdun üzerine dökün ve yeşillikleri serpin. Salatayı ister tabakta ister pide ile servis edebilirsiniz.
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