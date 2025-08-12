Sadece çocuklar değil, büyükler de bayılıyor: Gizli sebzeli kek tarifi! Klasik keklerden farkı yok: Pratik ve leziz sebzeli kek tarifi...

Gizli sebzeli kekin içinde, havuç, kabak gibi besleyici sebzeler fark edilmiyor; yumuşacık dokusu ve mis gibi kokusuyla da klasik keklerden geri kalmıyor. Üstelik vitamin deposu olduğu için vicdan rahatlığıyla çay saatlerinde ikram edebilirsiniz.

MALZEMELER 2 adet orta boy havuç (rendelenmiş)

1 adet kabak (rendelenmiş, suyu hafifçe sıkılmış)

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker (ya da hindistan cevizi şekeri)

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilin

TARİF Yumurtaları ve şekeri çırpın: Yumurta ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Sıvı malzemeleri ekleyin: Yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Kuru malzemeleri katın: Un, kabartma tozu, tarçın ve vanilini eleyerek ekleyin.

Sebzeleri ekleyin: Rendelenmiş havuç ve kabağı karışıma ekleyip spatula ile yavaşça karıştırın.

Pişirme: Harcı yağlanmış kek kalıbına dökün, önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Servis: Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis edin.

AFİYET OLSUN!