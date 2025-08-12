Sadece çocuklar değil, büyükler de bayılıyor: Gizli sebzeli kek tarifi! Klasik keklerden farkı yok: Pratik ve leziz sebzeli kek tarifi...
Sebze yemeyen çocuklar için annelerin mutfakta geliştirdiği pratik çözümlerden biri, tatlılara sebzeleri gizlemek. Ama bu tarif öyle lezzetli ki sadece çocuklar değil, büyükler de bir dilim daha isteyecek...
Gizli sebzeli kekin içinde, havuç, kabak gibi besleyici sebzeler fark edilmiyor; yumuşacık dokusu ve mis gibi kokusuyla da klasik keklerden geri kalmıyor. Üstelik vitamin deposu olduğu için vicdan rahatlığıyla çay saatlerinde ikram edebilirsiniz.
MALZEMELER
2 adet orta boy havuç (rendelenmiş)
1 adet kabak (rendelenmiş, suyu hafifçe sıkılmış)
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker (ya da hindistan cevizi şekeri)
1 su bardağı sıvı yağ
1,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı vanilin
TARİF
Yumurtaları ve şekeri çırpın: Yumurta ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.
Sıvı malzemeleri ekleyin: Yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.
Kuru malzemeleri katın: Un, kabartma tozu, tarçın ve vanilini eleyerek ekleyin.
Sebzeleri ekleyin: Rendelenmiş havuç ve kabağı karışıma ekleyip spatula ile yavaşça karıştırın.
Pişirme: Harcı yağlanmış kek kalıbına dökün, önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
Servis: Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis edin.
