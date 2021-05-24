Sadece Hürrem Sultan’ı biliyorsunuz! Şekerpare Hatun ve İbrahim Sultan’ın bir garip aşk hikayesi

18.Osmanlı Padişahı İbrahim, IV. Murad'ın ölümünün ardından 25 yaşında tahta geçti. Zor ve sıkı şartlar altında saray hayatını sürdürmeye çalıştı. Erkek kardeşlerinin babaları IV. Murad tarafından öldürülmesi onda büyük bir ölüm korkusu ve travma yarattı. Osmanlı tarihini araştıranlar tarafından Sultan İbrahim’in hüküm sürdüğü dönem Osmanlı Devleti’nin en ilginç olaylarına sahne olduğu düşünülüyor. Kimilerine göre deli olarak anılsa da kimilerine göre Osmanlı hanedanlığını kurtaran kişi olarak anılmaktadır. 8 yıllık hükümdarlığına kattığı birbirinden ilginç olaylardan bir tanesi de cariyesi Şekerpare Hatun'du... Tarihsel kaynaklara göre Sultan İbrahim’in psikolojik sorunları bulunuyordu. 22 yıl boyunca bir kafeste yaşaması ve beraber büyüdüğü kardeşlerinin öldürülmesi bu psikolojik sorunlarının artmasına neden oldu. Aynı zamanda her an öldürüleceğini düşünen Sultan İbrahim, IV. Murad'ın öldüğüne dahi inanmadığı, öldürüleceğini düşündüğü için bir süre saklandığı da bilinmekteydi. Tarihçiler, yaşadığı tüm bu olumsuzlukların hüküm sürdüğü yıllarda yaptığı acayip şeylerin nedeni olduğunu düşünmekteydi.

Psikolojik sorunlarıyla mücadele ederken tahta oturan Sultan İbrahim’in ilk görevi aslında diğer padişahlar gibi Osmanlı soyunu devam ettirmekti. Sultan İbrahim'in şehzadesi yoktu ve bu durum halk tarafından tedirginlikle karşılanıyordu. Osmanlı soyunun devam ettirilmesi adına herkes harekete geçti ve hazırlıklara başlandı. Özellikle Kösem Sultan ve harem görevlileri, Padişah'ın her şeyini temin ediyor ve dört dörtlük bir harem hizmeti sunuyordu. Bir şehzadenin doğabilmesi için bütün saraya seferber olmuştur. Tüm bu çalışmalara ve hazırlıklara rağmen Sultan İbrahim, haremine karşı ilgisiz tavırlar sergiliyordu. Binbir ilgi ve hizmete karşı sonuç alamayan görevliler, Topkapı Sarayı'na cinci hocalar, üfürükçüler ve yeni cariyeler dolduruldu. Bu dönem Topkapı Sarayı'na getirilen kişilerden biri de sonrasında çok konuşulacak olan gerçek adıyla Zehra Şehsuvar Hatun'du. Zehra Şehsuvar Hatun, daha öncesinde iki evlilik yapmıştı. Zehra Şehsuvar Hatun'un padişahın ilgisini çekeceği düşünülmemiş ve hareme veznedar olması için getirtilmişti. Kösem Sultan'ın gözüne girmek için bağlılığını hiç bozmadan çalışan Zehra Şehsuvar Hatun, kısa sürede haremde yükseldi. Bir süre sonra Sultan İbrahim'le karşılaşan Zehra Şehsuvar Hatun, padişahın ilgisini çekti. Saraya doldurulan yerli yabancı yüzlerce hatun arasından hiçbiri padişahı bu kadar etkilememiş ve iyi edememişti.