Sadece küflü kısmını kesmek yetmiyor! Bu 5 yiyeceği doğrudan çöpe atın

Gıda israfını önlemeye çalışırken sağlığınızı riske atmayın. Çünkü bazı besinlerde minicik bir küf noktası bile ürünün tamamını çöpe atmanız için yeterli olabilir. Küflü kısmı kesip almak her zaman çözüm değil, gözle görünen bölümün altında küf çok daha derinlere yayılmış olabilir.

EKMEK VE HAMUR İŞLERİ

Ekmeğin yalnızca bir diliminde veya küçük bir bölümünde küf görmek, geri kalanının güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Ekmeğin gözenekli yapısı nedeniyle küfün gözle görülmeyen bölümleri ürünün içine yayılabiliyor. Bu nedenle ekmek, kek ve benzeri hamur işlerinde küflü bölümü kesip kalanını tüketmek yerine ürünün tamamını atmak daha güvenli kabul ediliyor.

YOĞURT

Yüksek nem içeriğine sahip yoğurt da küflü kısmın kaşıkla alınmasının yeterli olmadığı yiyeceklerden. Yüzeyde yalnızca küçük bir noktada küf görülse bile mikroorganizmalar ürünün daha derinlerine ulaşmış olabilir.

Yoğurdun üzerinde alışılmadık renk veya küf oluşumu fark edildiğinde tamamının tüketilmeden atılması gerekiyor.

YUMUŞAK PEYNİRLER

Krem peynir, lor ve benzeri yumuşak peynirlerde görülen istenmeyen küf de yalnızca yüzeyle sınırlı kalmayabilir. Yüksek nem oranı, küfün gıdanın içerisinde yayılmasını kolaylaştırabilir. Bu nedenle bu tür peynirlerde küflü bölümü sıyırıp kalan kısmı kullanmak yerine ürünün tamamından vazgeçmek daha güvenli bir seçenek.

YUMUŞAK MEYVE VE SEBZELER

Çilek, şeftali ve domates gibi yumuşak ve su oranı yüksek meyve-sebzelerde de benzer bir durum söz konusu. Yüzeyde görülen küçük bir küf lekesinin altında gözle fark edilemeyen bir bozulma bulunabilir. Özellikle ürün belirgin biçimde yumuşamış, sulanmış veya kötü kokmaya başlamışsa tüketilmemesi gerekiyor.

PİŞMİŞ YEMEKLER

Buzdolabında unutulan makarna, pilav, sebze veya et yemeklerinin üzerinde küf oluştuğunda yalnızca üst tabakayı almak güvenli bir çözüm değil. Nemli yapıları nedeniyle küf ve diğer mikroorganizmalar yemeğin görünmeyen kısımlarında da bulunabilir. Bu nedenle pişmiş bir yemekte küf fark edildiğinde tadına bakmadan tamamını atmak en güvenli yaklaşım.

KÜFÜN RENGİNE BAKARAK KARAR VERMEYİN

Küfün beyaz, yeşil ya da siyah olması tek başına yiyeceğin güvenli olup olmadığını anlamak için yeterli değil. Aynı şekilde “çok az küflenmiş” olması da özellikle yumuşak ve nemli gıdalarda kalan bölümün güvenli olduğunu göstermiyor.