Sadece o bölgede yapılıyor! Bal kabaklı gözleme lezzeti: 'Lezzeti tatlı mı, tuzlu mu?'

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılinler Mahallesi’nde kadınlar tarafından özel bir tarifle hazırlanan bal kabaklı gözleme, 3. Kızılinler Bal Kabağı Panayırı’nın en ilgi çekici lezzetleri arasında yer aldı. Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği panayırda yöresel ürünler ve çeşitli etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken, bal kabağından yapılan ancak tatlı değil, tuzlu bir tarif olarak sunulan bu gözleme, ziyaretçilerin büyük ilgisini topladı.

Eskişehir'in Kızılinler Mahallesi'nde özel bir tarifle yapılan bal kabaklı gözleme, ilginç lezzeti ile 3. Kızılinler Bal Kabağı Panayırı'nda ilgi odağı oldu.

Sadece o bölgede yapılıyor! Bal kabaklı gözleme lezzeti: Lezzeti tatlı mı, tuzlu mu? 1

BAL KABAKLI GÖZLEME

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen panayırda yöresel ürün satışları ve çeşitli etkinlikler düzenlenirken, üretici kadınların özel bir tarifle yaptığı bal kabaklı gözleme satışa sunuldu.

Sadece o bölgede yapılıyor! Bal kabaklı gözleme lezzeti: Lezzeti tatlı mı, tuzlu mu? 2

Bal kabaklı gözlemenin nasıl bir lezzet olduğunu merak edenler, yöresel ürüne yoğun ilgi gösterdi.

Sadece o bölgede yapılıyor! Bal kabaklı gözleme lezzeti: Lezzeti tatlı mı, tuzlu mu? 3

İlginç lezzeti ile dikkatleri üzerine toplayan gözleme, panayıra katılan birçok vatandaşın beğenisini kazandı.

Sadece o bölgede yapılıyor! Bal kabaklı gözleme lezzeti: Lezzeti tatlı mı, tuzlu mu? 4

'BAL KABAKLI NASIL? LEZZETİ TATLI MI?'

Kızılinler Köyü'nde çiftçi olan ve gözleme yapan Nermin Gençtürk, "Bu gözlemeyi kendi ürettiğimiz bal kabaklarımız ve patateslerimiz ile yapıyoruz. Kızılinler yöresine ait ve bu yıl da bal kabağımızın coğrafi işaretini aldık, tescillendik. Panayırımız 3 yıldır panayırımız yapılıyor, biz de 2 yıldır gözleme yapıyoruz. Çok seviliyor, 'Bal kabaklı nasıl? Lezzeti tatlı mı?' diye soruyorlar. Biz bunu tuzla yapıyoruz, tadı çok güzel oluyor. Herkes de memnun kalıyor, alan tekrar geliyor. 'Bir tadına bakalım, bal kabaklı hiç denememiştik' diyenler daha sonra tekrardan gelip gözlememize ilgi gösteriyor" dedi.

Sadece o bölgede yapılıyor! Bal kabaklı gözleme lezzeti: Lezzeti tatlı mı, tuzlu mu? 5

COĞRAFİ İŞARETLİ MEŞHUR BAL KABAĞI

Meşhur bal kabakları Ata tohumuyla üretiliyor. Bu yıl Tepebaşı Belediyesi tarafından 3. Kızılinler Bal Kabağı Panayırı düzenlendi. Panayır kapsamında halk oyunları gösterisi, yöresel ürün satış standları, sürpriz ikramlar, söyleşiler gerçekleştirildi.

Sadece o bölgede yapılıyor! Bal kabaklı gözleme lezzeti: Lezzeti tatlı mı, tuzlu mu? 6

Coğrafi işaretli meşhur bal kabağı farklı şekillerde tezgahlarda yer bulduğu panayıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, üreticiler satış yapma fırsatı buldu.

Sadece o bölgede yapılıyor! Bal kabaklı gözleme lezzeti: Lezzeti tatlı mı, tuzlu mu? 7

Kaynak: İHA

