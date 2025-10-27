Sadece o bölgede yapılıyor! Bal kabaklı gözleme lezzeti: 'Lezzeti tatlı mı, tuzlu mu?'

Eskişehir'in Kızılinler Mahallesi'nde özel bir tarifle yapılan bal kabaklı gözleme, ilginç lezzeti ile 3. Kızılinler Bal Kabağı Panayırı'nda ilgi odağı oldu.

BAL KABAKLI GÖZLEME

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen panayırda yöresel ürün satışları ve çeşitli etkinlikler düzenlenirken, üretici kadınların özel bir tarifle yaptığı bal kabaklı gözleme satışa sunuldu.

Bal kabaklı gözlemenin nasıl bir lezzet olduğunu merak edenler, yöresel ürüne yoğun ilgi gösterdi.

İlginç lezzeti ile dikkatleri üzerine toplayan gözleme, panayıra katılan birçok vatandaşın beğenisini kazandı.

'BAL KABAKLI NASIL? LEZZETİ TATLI MI?'

Kızılinler Köyü'nde çiftçi olan ve gözleme yapan Nermin Gençtürk, "Bu gözlemeyi kendi ürettiğimiz bal kabaklarımız ve patateslerimiz ile yapıyoruz. Kızılinler yöresine ait ve bu yıl da bal kabağımızın coğrafi işaretini aldık, tescillendik. Panayırımız 3 yıldır panayırımız yapılıyor, biz de 2 yıldır gözleme yapıyoruz. Çok seviliyor, 'Bal kabaklı nasıl? Lezzeti tatlı mı?' diye soruyorlar. Biz bunu tuzla yapıyoruz, tadı çok güzel oluyor. Herkes de memnun kalıyor, alan tekrar geliyor. 'Bir tadına bakalım, bal kabaklı hiç denememiştik' diyenler daha sonra tekrardan gelip gözlememize ilgi gösteriyor" dedi.

COĞRAFİ İŞARETLİ MEŞHUR BAL KABAĞI

Meşhur bal kabakları Ata tohumuyla üretiliyor. Bu yıl Tepebaşı Belediyesi tarafından 3. Kızılinler Bal Kabağı Panayırı düzenlendi. Panayır kapsamında halk oyunları gösterisi, yöresel ürün satış standları, sürpriz ikramlar, söyleşiler gerçekleştirildi.

Coğrafi işaretli meşhur bal kabağı farklı şekillerde tezgahlarda yer bulduğu panayıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, üreticiler satış yapma fırsatı buldu.

Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır