En faydalı ve besleyici et seçildi! Değeri yeni anlaşıldı: Faydaları saymakla bitmiyor

Yıllardır sofralarda yer almasına rağmen faydaları pek bilinmeyen kaz eti, uzmanların son değerlendirmeleriyle yeniden gündeme geldi. Yüksek kaliteli protein yapısı, sağlıklı yağ asitleri ve zengin besin içeriğiyle dikkat çeken kaz eti, kötü kolesterolü düşürmesi ve kalp sağlığını desteklemesi sayesinde 'en besleyici et' olarak gösterildi.

Sedef Karatay

Türkiye’de çok sık tüketilmese de kaz eti, uzmanlara göre besin değeri açısından kırmızı ve beyaz etlerin önüne geçiyor. Yüksek kaliteli protein yapısı, faydalı yağ asitleri ve zengin vitamin-mineral içeriğiyle kaz eti, hem yetişkinler hem de çocuklar için güçlü bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor.

UZMANLARA GÖRE LİSTENİN ZİRVESİNDE

Beslenme uzmanları, kaz etini her geçen gün daha sık 'en faydalı et' olarak tanımlıyor. Bunun en önemli nedeni, kaz etinin içerdiği proteinin hem yüksek oranda olması hem de vücut tarafından kolayca sindirilebilmesi. Bu özelliği sayesinde kas gelişimini destekliyor, uzun süre tok tutuyor ve günlük protein ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyor.

YAĞLI AMA ZARARLI DEĞİL

Kaz eti genellikle yağlı bir et olarak bilinse de, içerdiği yağların büyük bölümü sağlıklı yağ asitlerinden oluşuyor. Bu yağlar kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olurken, damar sağlığını destekliyor ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltabiliyor. Uzmanlara göre bu yönüyle kaz eti, kalp sağlığına dikkat edenler için de güvenle tüketilebilecek bir seçenek.

ANEMİYE KARŞI GÜÇLÜ DESTEK

Kaz eti; demir, B vitaminleri ve çinko gibi önemli mikro besinler açısından oldukça zengin. Bu sayede kansızlık riskini azaltıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve beyin fonksiyonlarını destekliyor. Özellikle gelişme çağındaki çocuklar için besleyici bir alternatif olarak öne çıkıyor.

DOĞAL AFRODİZYAK ETKİSİ

Geleneksel bilgilerde kaz yağı, yüzyıllardır doğal bir afrodizyak olarak kabul ediliyor. Enerji verici yapısı ve dolaşımı destekleyen etkisi sayesinde kaz etinin cinsel gücü artırıcı özelliklere sahip olduğu da sıkça dile getiriliyor.

MUTFAKTA ÇOK YÖNLÜ KULLANIM

Kaz eti; fırında kızartmadan haşlamaya, et suyundan pate ve sosis yapımına kadar pek çok tarifte kullanılabiliyor. Göğüs eti daha hafif tarifler için tercih edilirken, et suyu özellikle kış aylarında şifa kaynağı olarak görülüyor.

UZMANLARDAN UYARI

Beslenmesine dikkat edenler için uzmanlar, daha düşük yağ oranına sahip olan genç kaz etinin tercih edilmesini öneriyor. Ayrıca yüksek kalori içeren deri kısmının mümkün olduğunca tüketilmemesi tavsiye ediliyor.

Kaz eti, sofralarda yıllardır yer alsa da faydaları yeni yeni daha geniş kitleler tarafından keşfediliyor. Uzmanlara göre doğru şekilde ve dengeli tüketildiğinde, kaz eti en besleyici etler arasında ilk sırada yer almayı fazlasıyla hak ediyor.

