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Patlıcan musakka tarifi! Bu püf noktası yağ çekmesini engelliyor

25.08.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemen hemen her evde pişen musakka, esnaf lokantalarının da bir numaralı tercihidir. Hem pratik hem de oldukça lezzetli olan bu yemekle ilgili MasterChef’in son bölümünde şef Mehmet Yalçınkaya önemli bir püf noktası açıkladı. Musakkanın yağ çekmesini önlemek için ünlü şefin verdiği bu pratik ipucunu uygulayabilirsiniz.

Patlıcan musakka tarifi! Bu püf noktası yağ çekmesini engelliyor

MasterChef’in son bölümünde kırmızı ve mavi takım ‘Esnaf Lokantası’ menüsüyle yarıştı. Birbirinden lezzetli tabaklarla şeflerin karşısına çıkan yarışmacılar, musakka tarifiyle beğeni topladı. Yarışmanın jüri üyelerinden olan Mehmet Yalçınkaya, hem yarışmacılara hem de ekran başındakilere musakka tarifiyle ilgili önemli bir ipucu verdi. Mutlaka not edin!

PATLICAN MUSAKKA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 4 adet patlıcan
  • 3 adet yeşil biber
  • 2 adet soğan
  • 2 adet domates
  • 350 gram kıyma
  • Bir yemek kaşığı domates salçası
  • 2 diş sarımsak
  • Bir bardak ılık su
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Tuz

MUSAKKA YAPIMI

  • Öncelikle patlıcanları yıkayın ve alacalı bir şekilde soyun.
  • Orta kalınlıkta halka şeklinde doğradıktan sonra patlıcanları tuzlu suda 20 dakika bekletin.
  • Soğanları yemeklik olacak şekilde doğrayın.
  • Sıvı yağı derin bir tavaya alın ve yağ kızınca içine soğanları ilave edin.
  • Soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.
  • Rengi değişen soğanların içine minik halka şeklinde doğradığınız biberleri ve kıymayı ilave edin.
  • Malzemeleri yaklaşık 5 dakika kadar kavurduktan sonra içine salçayı, tuzu ve baharatlarını ekleyin.
  • Domateslerin kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın.
  • Doğradığınız domatesleri tavaya alın ve pişirme işlemine devam edin.
  • Son aşamada kıymalı harcın içine ince bir şekilde doğradığınız sarımsakları ekleyin.
  • Tüm malzemeleri harmanladıktan sonra ocaktan alın.
  • Tuzlu suda bekleyen patlıcanları sudan çıkarın ve süzün.
  • Kızartma tavasına bol miktarda sıvı yağ koyun.
  • Tavada yağı kızdırın. Yağ iyice kızdıktan sonra süzdürdüğünüz patlıcanları kızartın.
  • Patlıcanlar altın rengini aldıktan sonra kızartma tenceresinden alın ve geniş tabanlı bir tencereye dizin.
  • Patlıcanların üzerine hazırladığınız kıymalı harçtan ekleyin.
  • Eğer patlıcanlar arttıysa kıymalı harcın üzerine kalanları dizebilirsiniz. Son olarak bir bardak ılık suyu tencereye ekleyin.
  • Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 15 dakika pişirin.
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MUSAKKANIN PÜF NOKTASI

Mehmet Yalçınkaya, musakkanın daha fazla yağ çekmesini engellemek için kızartılan patlıcanları bir süzgecin üzerine koymayı önerdi. Bu süzgeç yardımıyla patlıcanların kaynayan suyun içine 1 saniye sokulup çıkartılması gerekiyor. Bu püf noktasında hızın gerçekten önemli olduğunu söyleyen Yalçınkaya, “1 saniyeden uzun bekletmeyin ve suyun gerçekten kaynadığından emin olun” dedi.

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Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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