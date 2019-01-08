Sadece yemeğini yapmıyoruz! Nohut kullanarak yapabileceğimiz 6 farklı tarif

Nohutlu pankek

Görüntüsü son derece iştah açıcı ve elbette tadı da öyle! Son derece sağlıklı olan njohut pankek, zengin bir lif deposu ve güçlü protein kaynağı. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Nohutlu muffin



Sadece 25 dakikada hazırlanan sağlıklı muffinler spor öncesinde ve sonrasında tüketebileceğiniz enfes bir atıştırmalık. Lezzetinin kalıba sığmadığı muffinleri yapmak için tık tık!

Baharatlı nohut çerezi

Dünyanın en sağlıklı cipsine merhaba deyin! Yağlı cipslere veda ediyoruz ve televizyon karşısında nohut çerezini afiyetle gömüyoruz! Tarifin detayları için tıklayın.

Nohut salatası

Çoban salatasından sıkılanlara çok daha lezzetli ve üstelik bir o kadar doyurucu salata tarifi vermek istiyoruz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Nohutlu bulgur pilavı

Tabak tabak yemeye doyamayacağınız nohutlu bulgur pilavı ana yemeklerin en güzel eşlikçisi olacak. Yanına bir üçüncü arıyorsanız da koca bir bardak ayran öneriyoruz :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Nohutlu ıspanak salatası

İki güçlü besin bir kasede buluşarak sağlık bombası haline dönüştü! Üstelik vejetaryen beslenenler için de son derece ideal bir yemek. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

