YEMEK

Sadece yemeğini yapmıyoruz! Nohut kullanarak yapabileceğimiz 6 farklı tarif

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.01.2019 17:25 | Son Güncelleme

Bol salçalı, parça etli nohut yemeği pek güzeldir ancak nohuta hak ettiği değerden fazlasını vermek istiyoruz. Onun bir yemekten çok daha fazlası olduğunu anlatacağımız harika tarifler çıkardık, buyursunlar...

Sadece yemeğini yapmıyoruz! Nohut kullanarak yapabileceğimiz 6 farklı tarif

Nohutlu pankek

pankek,

Görüntüsü son derece iştah açıcı ve elbette tadı da öyle! Son derece sağlıklı olan njohut pankek, zengin bir lif deposu ve güçlü protein kaynağı. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Nohutlu muffin

muffin
Sadece 25 dakikada hazırlanan sağlıklı muffinler spor öncesinde ve sonrasında tüketebileceğiniz enfes bir atıştırmalık. Lezzetinin kalıba sığmadığı muffinleri yapmak için tık tık!

Baharatlı nohut çerezi

nohut

Dünyanın en sağlıklı cipsine merhaba deyin! Yağlı cipslere veda ediyoruz ve televizyon karşısında nohut çerezini afiyetle gömüyoruz! Tarifin detayları için tıklayın.

Nohut salatası

salata

Çoban salatasından sıkılanlara çok daha lezzetli ve üstelik bir o kadar doyurucu salata tarifi vermek istiyoruz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Nohutlu bulgur pilavı

bulgur

Tabak tabak yemeye doyamayacağınız nohutlu bulgur pilavı ana yemeklerin en güzel eşlikçisi olacak. Yanına bir üçüncü arıyorsanız da koca bir bardak ayran öneriyoruz :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Nohutlu ıspanak salatası

ıspanak

İki güçlü besin bir kasede buluşarak sağlık bombası haline dönüştü! Üstelik vejetaryen beslenenler için de son derece ideal bir yemek. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

PARTNERNeredeyse 'pişti'Neredeyse 'pişti'
Bir hafta boyunca her gün 3 adet hurma yediğinizde...Bir hafta boyunca her gün 3 adet hurma yediğinizde...
Günde 3 yumurta yemeye başlarsanız ne olur?Günde 3 yumurta yemeye başlarsanız ne olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nohutlu tarifler kolay yemek tarifleri sağlıklı tarifler

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Hileli kıyma videosuna bakanlıktan açıklama geldi!

Hileli kıyma videosuna bakanlıktan açıklama geldi!

Karnabahar pişirirken neden içine ekmek atmalısınız?

Karnabahar pişirirken neden içine ekmek atmalısınız?

Günde 3 yumurta yemeye başlarsanız ne olur?

Günde 3 yumurta yemeye başlarsanız ne olur?

Aman dikkat! Tavuğu böyle tüketmek zehirliyor

Aman dikkat! Tavuğu böyle tüketmek zehirliyor

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Antik zamanlardan günümüze… Cinsel hayatı canlandırıyor

Antik zamanlardan günümüze… Cinsel hayatı canlandırıyor

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Saçı dökülenler bol bol bunu yiyor!

Saçı dökülenler bol bol bunu yiyor!

Bir hafta boyunca ballı sarımsak yerseniz…

Bir hafta boyunca ballı sarımsak yerseniz…

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir hafta boyunca her gün 3 adet hurma yediğinizde...

Bir hafta boyunca her gün 3 adet hurma yediğinizde...

Günde 3 yumurta yemeye başlarsanız ne olur?

Günde 3 yumurta yemeye başlarsanız ne olur?

Lahmacun aşkıyla yanıp tutuşanların çok iyi anlayacağı 10 efsane tweet

Lahmacun aşkıyla yanıp tutuşanların çok iyi anlayacağı 10 efsane tweet

Karnabahar pişirirken neden içine ekmek atmalısınız?

Karnabahar pişirirken neden içine ekmek atmalısınız?

Bakanlıktan hileli kıyma iddiasına cevap geldi!

Hileli kıyma videosuna bakanlıktan açıklama geldi!

Aman dikkat! Tavuğu böyle tüketmek zehirliyor

Aman dikkat! Tavuğu böyle tüketmek zehirliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.