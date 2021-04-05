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Sadri Alışık kimdir? Google'dan Sadri Alışık'a özel Doodle

05.04.2021 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının usta isimlerinin başında yer alan Sadri Alışık, 5 Nisan 1925 yılında dünyaya geldi. Dünyanın en büyük arama motorlarından olan Google ise Sadri Alışık’ın doğum gününü unutmadı. Doodle’da Sadri Alışık’a yer veren Google, usta oyuncuyu saygı ve özlemle andı. Kerem Alışık’ın da babası olan Sadri Alışık, yaşamı boyunca pek çok filmde yer aldı.

Sadri Alışık kimdir? Google'dan Sadri Alışık'a özel Doodle

Sadri Alışık ilk amatör sahne deneyimini Eminönü Halkevi’nde yaşadı. 1959’da sinemaya oyuncusu Çolpan İlhan ile evlendi ve bir oğlu oldu. Ölümüne kadar birçok başarılı yapımda imzası bulunan Sadri Alışık, 1995 senesinde karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Sadri Alışık, Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.

SADRİ ALIŞIK KİMDİR?

Alışık, 5 Nisan 1925 tarihinde Beykoz, İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Kerem Alışık'ın babası ve Çolpan İlhan'ın eşi. Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duydu ve okul piyeslerinde rol aldı. Beykoz Ortaokulu'ndan ve ardından İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne devam etti. Sahneye 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıkan Alışık, 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu, vb. topluluklarda pek çok oyunda yer aldı.

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1944 yılında Faruk Kenç'in yönettiği Günahsızlar adlı film ile sinemaya adım atan Alışık, sinemada, 1961-1962'deki, Nejat Saydam'in yönettiği başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk ile birlikte yer aldığı Küçük Hanımefendi serisi, 1964'ten başlayarak canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle ile dikkat çekti. Yaşamı boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı. Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ'yla beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Sadri Alışık, bir dönem 45'lik plaklar doldurmuş ve gazinolarda çalışmış, ağırlıklı olarak İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı bir şiir kitabı yayımlamış ve yağlı boya ve kara kalem tablolara da imza atmıştır.

DOODLE NE DEMEK?

Doodle, karalama, gelişigüzel yazma veya çizme anlamlarına geliyor. Arama motoru Google ise özel günlerde, haftalarda açılış sayfasına o kişiye veya güne özgü çizimler dahil ediyor. O günün anlam ve önemini özel hazırlanmış doodle çizimleriyle kutluyor.


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Anahtar Kelimeler:
Çolpan İlhan Sadri Alışık
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