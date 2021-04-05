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Sadri Alışık ne zaman neden öldü? Sadri Alışık'ın oğlu ve eşi kimdir?

05.04.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Sadri Alışık'ın 96. doğum günü! En büyük arama motorları arasında bulunan Google ise doğum gününde Sadri Alışık'ı unutmadı ve onu doodle'a taşıdı. Bu doodle sebebi ile birçok vatandaş Sadri Alışık ne zaman neden öldü? Sadri Alışık'ın oğlu ve eşi kimdir? sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte Sadri Alışık hakkında merak edilenler...

Sadri Alışık ne zaman neden öldü? Sadri Alışık'ın oğlu ve eşi kimdir?

Türk sinemasında canlandırdığı "Turist Ömer" karakteri ile hafızalara kazınan "Şaka ile Karışık", "Fıstık Gibi Maşallah", "Helal Olsun Ali Abi" ve "Ah Güzel İstanbul" adlı unutulmayan filmlerde rol alan komedyen, oyuncu, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık Google'da doodle oldu.

Sadri Alışık ne zaman neden öldü? Sadri Alışık'ın oğlu ve eşi kimdir?

SADRİ ALIŞIK KİMDİR?

Sadri Alışık, 5 Nisan 1925 tarihinde Beykoz, İstanbul'da hayata gözlerini açtı. Sadri Alışık, oyuncu Kerem Alışık'ın babası ve Çolpan İlhan'ın eşi. Çocukluk senelerinde tiyatroya ilgi duydu ve okul piyeslerinde rol aldı. Beykoz Ortaokulu'ndan ve ardından İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne devam etti. Sahneye 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıkan Alışık, 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu, vb. topluluklarda birçok oyunda yer aldı.

1944 yılında Faruk Kenç'in yönettiği Günahsızlar adlı film ile sinemaya adım atan Alışık, sinemada, 1961-62'deki, Nejat Saydam'in yönettiği başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk ile birlikte yer aldığı Küçük Hanımefendi serisi, 1964'ten başlayarak canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle ile dikkat çekti. Yaşamı boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı. Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ'yla beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Sadri Alışık, bir dönem 45'lik plaklar doldurmuş ve gazinolarda çalışmış, ağırlıklı olarak İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı bir şiir kitabı yayımlamış ve yağlı boya ve kara kalem tablolara da imza atmıştır.

Sadri Alışık ne zaman neden öldü? Sadri Alışık'ın oğlu ve eşi kimdir?

SADRİ ALIŞIK NEDEN ÖLDÜ?

Sadri Alışık, karaciğer yetmezliği nedeniyle dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın desteğiyle 1990'da ABD'ye gitti. Alışak'a burada Prof. Dr. Münci Kalayoğlu tarafından organ nakli yapıldı. Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı için tedavi gören Alışık, 18 Mart 1995'te İstanbul'da yaşama veda etti.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilen sanatçının anısına eşi Çolpan İlhan tarafından kurulan Sadri Alışık Kültür Merkezi'nce her yıl "Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri" verilmeye devam ediyor.

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