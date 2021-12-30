Şafak Sezer mangalda simit kızarttı! Hülya Avşar'a esprili gönderme

Ferman Toprak, geçtiğimiz gün "Seni Almadan Gitmem" isimli yeni şarkısına Şafak Sezer yönetmenliğinde klip çekti. Klip çekiminde Ferman Toprak ve klip yönetmeni Şafak Sezer mangal başına geçti.

MANGALDA SİMİT KIZARTTI

İkili ziyafetin ardından Hülya Avşar'ın simit açıklamasına esprili bir şekilde gönderme yaptı. Şafak Sezer mangalda simit pişirerek Hülya Avşar'ın simit açıklamasına "Ben zamanında simit bulamayıp kolumu yedim" esprisiyle çevresindekilere kahkaha attırdı. Sezer, ardından da "Hülya benim canım. Ben çok severim Hülya Hanım'ı. Benim aramı açmayın kendisiyle. Ben sadece mizah yapıyorum" şeklinde konuştu.

"NE YAPTIYSAM KİLO VEREMEDİM"

Çekim arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan iki eski dost, açıklamalarıyla kahkaha tufanı yaşattı.



Pandemi sürecinde çok kilo aldığını söyleyen Şafak Sezer şöyle konuştu: " Mutfakta ben yağ üzerine çalışıyorum. Her yolu denedim. Ne yapsam hiçbir şey olmuyor. Liposakşın yaptırdım ama yine de kilo veremedim."

