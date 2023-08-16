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SAFİR DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI: ATV'nin yeni dizisi Safir ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

16.08.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safie dizisinin konusu ve oyuncuları ilk fragmanın yayınlanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı dizi usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, ATV'nin yeni dizisi Safir ne zaman başlıyor, konusu nedir? Safir dizisinin oyuncuları kimler?

Safie dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ATV'nin yeni dizisi Safir'in yönetmen koltuğunda önetmenliğini Semih Bağcı oturuyor. Gülsoy ailesinin başına gelenlerin anlatıldığı Safir dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini üstlendiği diziye ilişkin merak edilenler...

SAFİR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Safir dizisinin yayın tarihi hakkında henüz açıklamada bulunulmadı.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

SAFİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ü başrolde bir araya getiren

Safir dizisi, Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu ediniyor.

SAFİR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Safir dizisinin oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur ve Can Remzi Ergen gibi isimler yer alıyor.

SAFİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Safir dizisinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleşiyor. ATV'nin yeni dizisi Safir, Ürgüp ve Kapadokya'nın eşsiz güzeliklerini ekrana taşıyacak.

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