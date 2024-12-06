Safir'in yıldızı Özge Yağız dergi için poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Gökberk Demirci ile başrolünü paylaştığı Yemin dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özge Yağız son olarak oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Burak Berkay, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Bektaş gibi isimlerin yer aldığı Safir dizisinde 'Feraye' karakterine hayat verdi.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiğimiz ünlü isim şimdi de bir dergi çekimi için New York sokaklarında kamera karşısına geçti.

Süper mini elbisesiyle peş peşe pozlar veren Özge Yağız bu anlarını sosyal medya üzerinden takipçilerinin de beğenisine sundu. Yağız'ın karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü isme sosyal medyada; 'İçinin güzelliği gözlerinden fışkırıyor', 'Dünyanın en güzel kızı', 'Daha önce hiç bu kadar güzel bir dergi görmemiştim', 'İnanılmaz güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Özge Yağız 26 Eylül 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Başkent Üniversitesi'nden mezun oldu.

Oyuncu olmadan önce diyetisyenlik yaptığı bilinen Yağız, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşadı.

Özge Yağız daha sonra Kanal 7 ekranlarında yayımlanan Yemin dizisinde "Reyhan" karakterini canlandırdı ve bu rolü ile büyük bir çıkış yakaladı.