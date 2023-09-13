Safir nerede çekiliyor, hangi ilde? Safir dizisi ne zaman, bu akşam var mı? İşte çekim yeri ve ATV yayın akışı

İlk bölümüyle beğeni toplayan Safir dizisi, bu akşam ikinci bölüm ile ekrana gelecek. Ateş ve Feraye'nin hikayesinin anlatıldığı dizi her hafta salı akşamları ekrana gelecek. Safir dizisinin çekim yeri ve yeni bölümü merak edildi. İşte ATV'nin yeni yapımı Safir dizisi ile ilgili merak edilenler ve ATV yayın akışı...

SAFİR NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ İLDE?

Kapadokya'daki bir öyküyü izleyenlerle buluşturan Safir dizisinin çekimleri Nevşehir Ürgüp'te gerçekleştirilmektedir.

SAFİR DİZİSİ NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Safir dizisi geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana geldi. İlk bölümle beğeni toplayan dizi, bu akşam ikinci bölümüyle ekrana gelecek.

ATV'de yayınlanacak olan dizi saat 20.00'de başlayacak.

ATV YAYIN AKIŞI

06:40 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

23:20 Aldatmak

02:50 Mutfak Bahane

04:50 Kalp Yarası



