Safir nerede çekiliyor, hangi ilde? Safir dizisi ne zaman, bu akşam var mı? İşte çekim yeri ve ATV yayın akışı

İlk bölümüyle beğeni toplayan Safir dizisi, bu akşam ikinci bölüm ile ekrana gelecek. Ateş ve Feraye'nin hikayesinin anlatıldığı dizi her hafta salı akşamları ekrana gelecek. Safir dizisinin çekim yeri ve yeni bölümü merak edildi. İşte ATV'nin yeni yapımı Safir dizisi ile ilgili merak edilenler ve ATV yayın akışı...
Kapadokya'daki bir öyküyü izleyenlerle buluşturan Safir dizisinin çekimleri Nevşehir Ürgüp'te gerçekleştirilmektedir.
Safir dizisi geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana geldi. İlk bölümle beğeni toplayan dizi, bu akşam ikinci bölümüyle ekrana gelecek.
ATV'de yayınlanacak olan dizi saat 20.00'de başlayacak.
06:40 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
23:20 Aldatmak
02:50 Mutfak Bahane
04:50 Kalp Yarası