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Safir nerede çekiliyor, hangi ilde? Safir dizisi ne zaman, bu akşam var mı? İşte çekim yeri ve ATV yayın akışı

13.09.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safir 2. bölüm ekranı dizinin izleyicileri tarafından sorgulanıyor. ATV'de yayınlanan ve geçtiğimiz ekran yolculuğuna başlayan dizi oldukça beğenildi. Kadrosunda İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu ve Can Bartu Aslan gibi isimlerin olduğu Safir dizisinin nere çekildiği merak edildi. Peki, Safir nerede çekiliyor, hangi ilde? Safir dizisi ne zaman, bu akşam var mı? İşte çekim yeri ve ATV yayın akışı

İlk bölümüyle beğeni toplayan Safir dizisi, bu akşam ikinci bölüm ile ekrana gelecek. Ateş ve Feraye'nin hikayesinin anlatıldığı dizi her hafta salı akşamları ekrana gelecek. Safir dizisinin çekim yeri ve yeni bölümü merak edildi. İşte ATV'nin yeni yapımı Safir dizisi ile ilgili merak edilenler ve ATV yayın akışı...

SAFİR NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ İLDE?

Kapadokya'daki bir öyküyü izleyenlerle buluşturan Safir dizisinin çekimleri Nevşehir Ürgüp'te gerçekleştirilmektedir.

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SAFİR DİZİSİ NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Safir dizisi geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana geldi. İlk bölümle beğeni toplayan dizi, bu akşam ikinci bölümüyle ekrana gelecek.

ATV'de yayınlanacak olan dizi saat 20.00'de başlayacak.

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ATV YAYIN AKIŞI

06:40 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
23:20 Aldatmak
02:50 Mutfak Bahane
04:50 Kalp Yarası


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