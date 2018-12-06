Safiye Soyman: Engelli annesi olarak isyan ediyorum

Kendisinin de bir engelli oğlu olduğunu hatırlatan ve asıl engelin düşüncelerde olduğuna dikkat çeken Safiye Soyman, “Bu çocuklar oturup ölümlerini mi beklesinler, ne demek ya ben bir engelli annesi olarak isyan ediyorum. Onlara bir meşgale verin, kafaları dağılsın, onlar akıl küpü. Bu çocukların hepsi özel insanlar, engelli bile diyemiyorum. Ben bunları 20 yıldır yaşıyorum. Otobüs, dolmuş, taksi geçiyor, durmuyor kardeşim almak istemiyor, görmemezlikten geliyor. Başkanlarım lütfen, yeni belediye başkanlarımız da geliyor, kalıcı olanlara da duyuru her semtte böyle bir yer olsun” dedi.

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(İHA)

