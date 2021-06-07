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  4. Safiye Soyman Seda Sayan'ın Miami'deki evinin manzarasını paylaştı

Safiye Soyman Seda Sayan'ın Miami'deki evinin manzarasını paylaştı

07.06.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safiye Soyman, yakın dostu Seda Sayan ile Amerika'ya gitti. 60 yaşındaki şarkıcı, son olarak Seda Sayan'ın evinin balkonunda çektiği videoyu yayınladı.

Seda Sayan ve Safiye Soyman soluğu Amerika'da aldı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde ikili tatil için soluğu Miami'de aldı.

Safiye Soyman'ı Miami'deki evine davet eden Sayan, arkadaşına okyanus turu yaptırdı. Tatilden keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Soyman, ' Bir yıllık deşarj oluyorum. İnşallah döndüğümüzde sahnelerimiz açılır" dedi.

Balkondan video çekmeye devam eden ünlü şarkıcı, "Burası sevgili Seda'cığımın on yıldır gelemediğim evi... 32'nci kat rezidans, bir tarafı okyanusa bir tarafı da göle bakıyor' ifadelerini kullandı. Amerika’yı yeniden keşfeden ikili bir süre daha orada kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunlar napiyorda bu kadar para kazanıyor ne faydaları var dünyaya insanlara Allah aşkına

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