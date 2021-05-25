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Sağlığınızdan ve paranızdan olmayın! Temizlikte bu hatalara karşı çok dikkatli olmalısınız

Fatih icerikmatik Fatih icerikmatik
25.05.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günün büyük bir kısmını geçirdiğimiz evimizin mis gibi kokması ve temizliği ruh ile beden sağlığımız için oldukça önemli. Temizlik bir bez, birkaç deterjan ve bir kova suyla yapılıyor gibi görünse de fazlasıyla incelik gerektiren bir konu. Ufak hatalar yüzünden yapılan temizliğin boşa gitmemesi için sizlere kapsamlı bir rehber hazırladık.

Sağlığınızdan ve paranızdan olmayın! Temizlikte bu hatalara karşı çok dikkatli olmalısınız

Tertemiz bir evde yaşamayı kim istemez ki? Elimize aldığımız bir bez ve yüzey temizleyiciyle başladığımız temizlik maratonu çoğu zaman göz ardı edilen hatalarla dolu. Sizin için hazırladığımız bu rehber sayesinde ufak hataları bir kenara bırakarak temizliğin hakkını verebilirsiniz.

ÇOK SAYIDA TEMİZLİK MALZEMESİNİ KARIŞTIRMAK

Temizlik malzemeleri kimyasal içerikler barındırıyor. Temizlik yaparken farklı malzemeleri birbirine karıştırarak kullanmak ise pek çok kişinin uyguladığı bir yöntem. Bu durum farklı kimyasal tepkimeye yol açarak temizlik esnasında eşyalara, mobilyalara ve yüzeylere zarar verebiliyor. Temizlik yaparken söz konusu olumsuzlukla karşılaşmamak için tek bir ürün kullanmaya özen gösterin.

AHŞAP MOBİLYALARI ÇAY İLE PARLATMAK

Ahşap mobilyaların daha parlak görünmesi için pek çok kişi çay ile temizlik yapıyor. Çay rengi nedeniyle ahşap yüzeyi temizleyip parlatıyor gibi görünse de ne yazık ki leke bırakarak ahşaba zarar veriyor. Ahşap mobilyaların temiz ve parlak görünmesi için çay yerine zeytinyağı ya da limon suyunu tercih edebilirsiniz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ TEMİZLEMEMEK

Zamanla çamaşır makinesinin içerisinde kireç ve deterjan artıkları birikebiliyor. Özellikle çamaşırlarınızı soğuk suyla yıkamayı tercih ediyorsanız bunlara ne yazık ki bakteriler de ekleniyor. Çamaşır makinenizin kirlenmesi kıyafetlerinizin tam olarak temizlenmemesine ve kötü kokmasına neden olabilir. Bu yüzden düzenli aralıklarla makinenizin iç kısmını, körük lastiğini, yumuşatıcı ile deterjan kısmını temizlemelisiniz.

SİRKEYİ HER YÜZEYDE KULLANMAK

Doğal bir içerik olduğu için sirke ev temizliğinde pek çok kişinin öncelikli tercihi oluyor. Fazlasıyla asitli bir yapıya sahip olan sirke taş veya mermer yüzeylerin temizliğinde kullanıldığı zaman çiziklere ve kalıcı lekelere sebep olabiliyor. Bu gibi yüzeylerde temizlik için sirkeyi değil çamaşır suyunu tercih edebilirsiniz.

GÜNEŞLİ HAVADA CAM SİLMEK

Güneşli havalarda yapılan cam temizliği ne yazık ki camda leke bırakıyor. Güneş varken cama sıkılan yüzey temizleyici çok daha kısa sürede kuruyarak yerini çıkarılması zor lekelere bırakıyor. Bunun önüne geçebilmek için cam temizliğini bulutlu havalara bırakmanızda yarar var.

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