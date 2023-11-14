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Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Turabi Survivor All Star'a katılamayacağını duyurdu!

14.11.2023 23:41 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2024'ün merakla beklenen yarışmacılarından Turabi Çamkıran bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Daha önce Survivor'da iki kez şampiyon ve bir kez de 5. olan Turabi 2019 yılında katıldığı The Challenge: War of the Worlds yarışmasını da şampiyonlukla tamamlamıştı. Turabi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Survivor 2024'de yer alamayacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın yeni sezonunun yedinci yarışmacısı olarak Turabi'yi açıklamıştı. Surivor'ın daha önceki sezonlarında başarılı performans gösteren Turabi, All Star 2014'e katılamayacağını takipçileriyle paylaştı.

"SAĞLIĞIM YARIŞMAYA YETİŞMEYECEK"

Survivor'ın güçlü isimlerinden Turabi Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Rahatsızlığımın nedenini sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Anlatayım. The Challenge yarışmasını kazanıp Hollywood sektörüne girince gizli ve çok güçlü bir yapının dikkatini çektim. Hatta Facebook’ta gördüğüm bi habere göre Cem Yılmaz ve Tarkan’da bu yapının üyelerinden. Bana, aralarına katılmam karşılığı Beverly Hills’te lüks bir villa, 100 milyon dolar nakit para ve Hollywood’ta senede en az bir yüksek bütçeli filmde başrol teklif ettiler. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Ama karşılığında sadakatimi ölçmek için köpeğimin canını almam gerektiğini söylediler. Hemen teklifi red ettim. Sonrasında da suikast girişiminde bulundular ama başarısız oldular. Halen deniyorlar ama dostlarım sayesinde çok şükür hayatta kalmaya devam ediyorum. Uzun lafın kısası İlluminati’nin suikast girişimi sonucu bu hale geldim. Maalesef Survivor All Star2024 ‘e sağlığım yetişmeyecek. Şimdiden yarışmacılara bu efsane sezonda başarılar dilerim. Sakatsız, belasız güzel bir sezon geçirirler umarım. İnanmayın. Şaka, yok İlluminati filan. İnternette her gördüğünüz her şeye inanmayın ama gelemeyeceğim. Kalın sağlıcakla." ifadelerine yer verdi.

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FİZİK TEDAVİ GÖRÜYORDU

Daha önce bastonlu halini paylaşan Turabi "Aralık ayının ilk haftaları bastondan kurtulacağım inşallah. Fizik tedavi sürecim iyi ilerliyor. Ocakta eski sağlığıma kavuşacağımı söylüyor doktorum" demişti.

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