Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sağlık uzmanları, akıl sağlığı, ev içi şiddet ve çocuk güvenliği konusunda "ikinci bir pandemi" uyarısı yaptı

Sağlık uzmanları, akıl sağlığı, ev içi şiddet ve çocuk güvenliği konusunda "ikinci bir pandemi" uyarısı yaptı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Sağlık uzmanları, İngiltere’nin ev içi şiddet, çocuk güvenliği ve akıl sağlığı konularında “ikinci pandemi” ile karşı karşıya gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık uzmanları, akıl sağlığı, ev içi şiddet ve çocuk güvenliği konusunda "ikinci bir pandemi" uyarısı yaptı

İngiltere şu an devam etmekte olan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, bazı hizmetlerin her zamanki gibi çalışmaması nedeniyle daha önceden eşi benzeri yaşanmamış bazı durumlar ortaya çıktı.

İstatistikler, karantina sırasında ev içi istismar örneklerinin çarpıcı şekilde arttığını gösteriyor. Genç ailelerin desteklenmesi ve güvenliğinden sorumlu olan sağlık hizmetleri yetkilileri, virüs sonrası bir krizin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.
Geçen ay, aile içi istismar konusunda hizmet veren özel yardım hatlarına yapılan çağrılarda %700’lük bir artış yaşandığı belirtilirken, aynı konuda hizmet veren başka bir yardım hattı da kendilerine ulaşan çağrılarda %25’lik bir artış olduğunu belirtti.

İngiltere, bu ayın başlarında salgının geçmesine yardımcı olması için nüfusun en kırılgan kesimine yönelik 76 milyon sterlin tutarında bir fon oluşturulduğunu açıklamıştı.

iStock-665333432

İngiltere’nin Sağlık Ziyaretçileri Enstitüsü’nde direktör olan Alison Morton salgından önce yoksul olan ailelerin ve çocukların durumunun salgın devam ettikçe daha kötüye gideceğini söyleyerek "Kadınların %10’u ve yaklaşık bir o kadar erkekte doğum sonrası depresyon ve anksiyete görülüyor. Ancak bu sayılar artıyor çünkü şu an küçük olan sorunlar giderek büyüyor. Bu insanlar ne kadar erken tespit edilirse, yardım etmek de o kadar kolay olur. Ne yazık ki, ailelerin %50’si doğum sonrası dönemde ruhsal hastalıklarla mücadele ediyor. Tespit edilemeyen ve yardım alamayan aileler büyük bir fark yaratıyor" dedi.

UZMANLAR BU ARTIŞTAN ENDİŞELİ

Alison Morton, ev içi şiddet yaşayan ailelerin durumu, korunmaya muhtaç çocuklar ve ruhsal hastalıkların artışı konusunda endişeli olduklarını dile getirdi. Morton "Bu gibi nedenlerden dolayı ailelerle daha fazla iletişim kurulmalı, bu bizim birinci önceliğimiz. Ulusal Sağlık Sistemi’nin Covid-19 için yaptığı acil durum planı virüsün yayılımını durdurmaya ve enfekte olanların iyileşmesine odaklanıyor. Çok sayıda hastane inşa edildi ve ülkede dışarı çıkma kısıtlamaları var. Ama dikkat etmemiz gereken ikinci bir pandemi var. Çin ve İtalya örnekleri, karantinanın aileler ve çocuklar üzerindeki etkisinin çok daha önemli olduğunu gösterdi" dedi.

iStock-1170584121

Morton, çocukların virüsten görece daha az etkilendiklerini, istismara açık bir ailede yaşamanın çocuklar için daha yüksek riskler taşıdığını belirterek "Bu tür koşullardaki ailelerde işini kaybetmekten ve küçük evlere kapanmaktan doğan koşullar, daha önceden var olan zihinsel ve ruhsal sorunları derinleştiriyor. Özellikle iki yaşın altındaki çocuklar kreşe gitmediği için takip edilemiyor. Onlara yardımcı olabilmek için, aileleri iletişim konusunda teşvik etmek önemli. Sorun yaşayan aileleri suçlamıyoruz ancak ihtiyaç duyulan yardımın önemli olduğunu düşünüyoruz. Zihinsel bir sağlık sorununuz olması iyi bir ebeveyn olmayacağınız anlamına gelmez. Ancak doğru şekilde alınan bir destek büyük bir fark yaratır. Bu nedenle yardıma ihtiyacı olan ailelere ulaşamamaktan dolayı endişeliyiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlamaların ardından bu sabah 15 Temmuz köprüsü! Kısıtlamaların ardından bu sabah 15 Temmuz köprüsü!
Polisten saklanan şüpheli gaz çıkartınca olanlar olduPolisten saklanan şüpheli gaz çıkartınca olanlar oldu
Hoşgörünün sembolü Hz. Mevlana'dan etkileyici özlü sözlerHoşgörünün sembolü Hz. Mevlana'dan etkileyici özlü sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Baba-kız rap yaptı, sosyal medya sallandı

Baba-kız rap yaptı, sosyal medya sallandı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resmi olmayan kayıtlara göre dünyanın en yaşlı adamı doğum gününü kutladı

Dünyanın en yaşlı adamından doğum gününde ilginç istek

Shakespeare ilk defa Karagöz perdesinde

Shakespeare ilk defa Karagöz perdesinde

Polisten saklanan şüpheli gaz çıkartınca olanlar oldu

Polisten saklanan şüpheli gaz çıkartınca olanlar oldu

Erkekler neden ayak bakımı konusunda bu kadar kötü?

Erkeklerin kara kutusu: Bakımsız ayakları!

Dünyanın en korkutucu virüslerinden bazıları

Yalnız koronavirüs yok! İşte dünyanın en korkutucu ve ölümcül virüsleri

Gana’nın dans eden cenaze taşıyıcıları koronavirüs mesajı paylaştı

Gana’nın dans eden cenaze taşıyıcılarından virüs mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.