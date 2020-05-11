Sağlık uzmanları, akıl sağlığı, ev içi şiddet ve çocuk güvenliği konusunda "ikinci bir pandemi" uyarısı yaptı

İngiltere şu an devam etmekte olan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, bazı hizmetlerin her zamanki gibi çalışmaması nedeniyle daha önceden eşi benzeri yaşanmamış bazı durumlar ortaya çıktı.
İstatistikler, karantina sırasında ev içi istismar örneklerinin çarpıcı şekilde arttığını gösteriyor. Genç ailelerin desteklenmesi ve güvenliğinden sorumlu olan sağlık hizmetleri yetkilileri, virüs sonrası bir krizin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.
Geçen ay, aile içi istismar konusunda hizmet veren özel yardım hatlarına yapılan çağrılarda %700’lük bir artış yaşandığı belirtilirken, aynı konuda hizmet veren başka bir yardım hattı da kendilerine ulaşan çağrılarda %25’lik bir artış olduğunu belirtti.
İngiltere, bu ayın başlarında salgının geçmesine yardımcı olması için nüfusun en kırılgan kesimine yönelik 76 milyon sterlin tutarında bir fon oluşturulduğunu açıklamıştı.
İngiltere’nin Sağlık Ziyaretçileri Enstitüsü’nde direktör olan Alison Morton salgından önce yoksul olan ailelerin ve çocukların durumunun salgın devam ettikçe daha kötüye gideceğini söyleyerek "Kadınların %10’u ve yaklaşık bir o kadar erkekte doğum sonrası depresyon ve anksiyete görülüyor. Ancak bu sayılar artıyor çünkü şu an küçük olan sorunlar giderek büyüyor. Bu insanlar ne kadar erken tespit edilirse, yardım etmek de o kadar kolay olur. Ne yazık ki, ailelerin %50’si doğum sonrası dönemde ruhsal hastalıklarla mücadele ediyor. Tespit edilemeyen ve yardım alamayan aileler büyük bir fark yaratıyor" dedi.
Alison Morton, ev içi şiddet yaşayan ailelerin durumu, korunmaya muhtaç çocuklar ve ruhsal hastalıkların artışı konusunda endişeli olduklarını dile getirdi. Morton "Bu gibi nedenlerden dolayı ailelerle daha fazla iletişim kurulmalı, bu bizim birinci önceliğimiz. Ulusal Sağlık Sistemi’nin Covid-19 için yaptığı acil durum planı virüsün yayılımını durdurmaya ve enfekte olanların iyileşmesine odaklanıyor. Çok sayıda hastane inşa edildi ve ülkede dışarı çıkma kısıtlamaları var. Ama dikkat etmemiz gereken ikinci bir pandemi var. Çin ve İtalya örnekleri, karantinanın aileler ve çocuklar üzerindeki etkisinin çok daha önemli olduğunu gösterdi" dedi.
Morton, çocukların virüsten görece daha az etkilendiklerini, istismara açık bir ailede yaşamanın çocuklar için daha yüksek riskler taşıdığını belirterek "Bu tür koşullardaki ailelerde işini kaybetmekten ve küçük evlere kapanmaktan doğan koşullar, daha önceden var olan zihinsel ve ruhsal sorunları derinleştiriyor. Özellikle iki yaşın altındaki çocuklar kreşe gitmediği için takip edilemiyor. Onlara yardımcı olabilmek için, aileleri iletişim konusunda teşvik etmek önemli. Sorun yaşayan aileleri suçlamıyoruz ancak ihtiyaç duyulan yardımın önemli olduğunu düşünüyoruz. Zihinsel bir sağlık sorununuz olması iyi bir ebeveyn olmayacağınız anlamına gelmez. Ancak doğru şekilde alınan bir destek büyük bir fark yaratır. Bu nedenle yardıma ihtiyacı olan ailelere ulaşamamaktan dolayı endişeliyiz" dedi.
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