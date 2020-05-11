Sağlık uzmanları, akıl sağlığı, ev içi şiddet ve çocuk güvenliği konusunda "ikinci bir pandemi" uyarısı yaptı

İngiltere şu an devam etmekte olan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, bazı hizmetlerin her zamanki gibi çalışmaması nedeniyle daha önceden eşi benzeri yaşanmamış bazı durumlar ortaya çıktı.

İstatistikler, karantina sırasında ev içi istismar örneklerinin çarpıcı şekilde arttığını gösteriyor. Genç ailelerin desteklenmesi ve güvenliğinden sorumlu olan sağlık hizmetleri yetkilileri, virüs sonrası bir krizin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.

Geçen ay, aile içi istismar konusunda hizmet veren özel yardım hatlarına yapılan çağrılarda %700’lük bir artış yaşandığı belirtilirken, aynı konuda hizmet veren başka bir yardım hattı da kendilerine ulaşan çağrılarda %25’lik bir artış olduğunu belirtti.

İngiltere, bu ayın başlarında salgının geçmesine yardımcı olması için nüfusun en kırılgan kesimine yönelik 76 milyon sterlin tutarında bir fon oluşturulduğunu açıklamıştı.

İngiltere’nin Sağlık Ziyaretçileri Enstitüsü’nde direktör olan Alison Morton salgından önce yoksul olan ailelerin ve çocukların durumunun salgın devam ettikçe daha kötüye gideceğini söyleyerek "Kadınların %10’u ve yaklaşık bir o kadar erkekte doğum sonrası depresyon ve anksiyete görülüyor. Ancak bu sayılar artıyor çünkü şu an küçük olan sorunlar giderek büyüyor. Bu insanlar ne kadar erken tespit edilirse, yardım etmek de o kadar kolay olur. Ne yazık ki, ailelerin %50’si doğum sonrası dönemde ruhsal hastalıklarla mücadele ediyor. Tespit edilemeyen ve yardım alamayan aileler büyük bir fark yaratıyor" dedi.