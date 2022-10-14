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Sağlıklı eş anlamlısı nedir? Sağlıklı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

14.10.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede eş anlamlılık konusu diğer dillerde olduğu gibi kesin sınırlara sahip değildir. Türkçede aynı ya da benzer anlama gelen kelimeler anlamdaş kelimeler olarak kabul edilir. Ancak kelimeler, kullanımları ve yapıları nedeniyle çitli anlam değişikliğine uğrayabilir. Bu nedenle Türkçede eş anlamlılık belirsizdir. Ancak anlamdaş olan kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir. Birbirleri yerine kullanılan anlamdaş sözcükler cümlenin anlamını bozmaz.

Sağlıklı eş anlamlısı nedir? Sağlıklı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sağlıklı kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçe "saġ" kelimesine eklenen "+lIk" ekiyle türetilen "sağlık" kelimesine "+lI" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre sağlığı yerinde olan ve sağlık yönünden iyi durumda bulunan sağlam kimseler anlamına gelir. Sağlıklı kelimesinin mecazi anlamı ise doğru, gerçek, güvenilir ve sağlamdır. Sıfat olarak kullanılan sağlıklı kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

  • Sağlık durumu iyi olan
  • Sağlık kurallarına uygun olan
  • Sağlığı koruyan
  • (mecaz) Sağlam, doğru, güvenilir, gerçek
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Sağlıklı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede yer alan eş anlamlı kelimelerden biri de sağlıklı kelimesidir. Günlük yaşamda oldukça sık bir şekilde kullanılan kelimelerden biri olan sağlıklının eş anlamlısı kelimeler cümle içinde sağlıklı ile aynı anlamı ifade eder. Yazılış ve okunuş bakımından sağlıklı ile aynı olmasa da anlam bakımından sağlıklı ile aynı anlama gelir. İki farklı anlamı içeren sağlıklı kelimesinin eş anlamlıları da cümlede aynı anlamlar için kullanılabilir. Sağlıklı kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Dimdik
  • İyi
  • Sağlam
  • Esen
  • Sıhhatli

Bu kelimelerin yazılışı farklı olsa da sağlıklı ile aynı anlamlara gelir. Cümle içinde sağlıklı yerine kullanıldıkları zaman cümlede anlatım bozukluğu yaşanmaz. Sağlıklı kadar eş anlamlı olan kelimeleri de günlük konuşma dilinde sıkça kullanılan kelimelerdir.

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Sağlıklının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler yazılı ve sözlü metinlerde birbirleri yerine dönüşümlü olarak kullanılabilir. Anlamdaş sözcükleri konuşma dilinde kullanmak tekrara düşmeye engel olur. Kelime dağarcığının gelişmesine ve beyin jimnastiği yapmaya yardımcı olan eş anlamlı kelimelerin daha iyi kavranabilmesi ve pekiştirilmesi için örnek cümleler ile açıklanması gerekir. Sağlıklı eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Hastaneye onu ziyarete gittiğimizde sıhhatli olduğunu gördük.
  • Yaşadığı acıdan sonra sağlam bir şekilde düşünemiyordu.
  • Evden çıkarken ona herkese esenlik diledi.
  • Hastaneden çıkmış, dimdik adımlar atıyor, bize doğru geliyordu.
  • İyi olduğumu bildirebilirsiniz, çok şükür hastalığı atlattım.
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