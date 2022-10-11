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Lisans eş anlamlısı nedir? Lisans kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

11.10.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı Devleti padişahı Kanûnî Sultan Süleyman devrinde resmiyet kazanan Türk-Fransız ilişkileri, bu iki toplumun dillerini de etkilemiştir. Bu dönemde artan Fransızca ilgisi sayesinde Türkçeye Fransızcadan birçok kelime girmiştir. Lisans kelimesi de dilimize Fransızcadan giren yabancı kökenli kelimelerdendir. Peki, lisans kelimesinin eş anlamı nedir?

Lisans eş anlamlısı nedir? Lisans kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tanzimat devriyle yeni bir ivme kazanan Batılılaşma ve Osmanlı’nın yönünü Batı’ya çevirmesi, Türkçenin Fransızca ile olan kelime ödünçlemesini de beraberinde getirmiştir. O dönemde yabancı dil eğitimleri başlamış ve özellikle Fransızcaya ilgi artmıştır. Bu eğitimlerin ve dönemin kültürel ilişkilerinin etkisiyle halkın bu dili benimsemesi ve dile yerleşmesi kaçınılmazdır. Osmanlı Türkçesinin son dönemlerinden itibaren dilimize giren Fransızca sözcükler zamanla Türkçenin fonetiğine uygun hâle gelmiştir.

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Lisans kelimesi ne anlama gelir?

Fransızcadan dilimize giren lisans kelimesi birçok anlam taşır ve bu anlamlar şu şekilde listelenebilir:

  • Çoğunlukla dört yıl süren yüksekokul eğitimi.
  • Yüksekokul eğitiminin sonunda diploma ile belgelendirilen akademik derece.
  • Bir malı yabancı firma adına üretme izni.
  • Bir sporcunun resmî yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonunun kendisine verdiği kayıt fişi veya kimlik kartı.
  • Yurda mal sokma veya yurttan mal çıkarma izni: ithal lisansı, ihraç lisansı.
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Lisans kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlam ortaklığı veya anlam aynılığı olarak da açıklanan eş anlamlılık kavramı, anlam bilimciler tarafından süregelen bir inceleme içindedir. Türkçede her kelimenin eş anlamlısı yoktur. Aynı zamanda eş anlamlı kelimeler arasında da tam anlamıyla bir anlam aynılığından bahsedilmemesi, görüş ayrılıklarına sebep olmuştur. Eş anlamlı kelimeler veya anlam benzerliği gösteren kelimeler, birbirlerinin yerlerine kullanılabilir. Bu kelimeler tam anlamıyla olmasa da büyük ölçüde birbirlerinin anlamlarını karşılarlar.

Türkçede bazı kelimelerin eş anlamlısı yoktur. Bu kelimeler çoğunlukla yabancı kökenli kelimelerdir. Bunun sebebi Türkçenin büyük ölçüde anlamsal olarak ihtiyaç duyduğu kelimeleri haznesine kattığına bağlanabilir. Lisans yabancı kökenli bir kelimedir ve lisans eş anlamlısı olan sözcük yoktur. Fakat kullanım yerinde lisansın anlamlarına benzer anlamlar taşıyan sözcükler kullanılabilir. "Yükseköğretim" ve "yüksekokul" kelimeleri lisansın eş anlamlısı olmasalar da benzer anlamlar taşırlar. Bu anlam benzerliği sayesinde de cümlenin anlamına göre birbirlerinin yerinde kullanılabilirler.

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Lisansın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Lisans kelimesinin eş anlamı bulunmadığından "yükseköğretim" ve "yüksekokul" kelimeleri bazı cümlelerde lisansın anlamını büyük ölçüde karşılayabilir. Bu durumun daha kavranabilir olması için bu kelimelerin kullanıldığı örnek cümleler incelenebilir:

  • Yükseköğretimden sonra aldığı diploma sayesinde işe girebildi.
  • Bugün kız kardeşim yüksekokul mezunu oldu.
  • Yükseköğretim öğrencisi olduğu için bursa başvurabildi.
  • Tüm yüksekokul boyunca aldığı kitaplarını mezun olduktan sonra bana verdi.
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