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Sağlıklı risotto tarifi! Hem kalorisi düşük hem de lezzetli

09.07.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Risotto, İtalyan mutfağının en demirbaş yemeklerinden biri olarak kabul edilir. Nişastanın bağlanmasından elde edilen bir pirinç yemeği olarak karşımıza çıkıyor. Benzersiz ve kendisine has lezzetiyle dikkatleri üzerine çeken risotto kalorisi nedeniyle pek çok kişinin uzak durduğu bir yemek oluyor. Ancak sizler için kalorisi düşük sağlıklı risotto tarifini araştırdık.

Sağlıklı risotto tarifi! Hem kalorisi düşük hem de lezzetli

Risotto temel olarak pirinç kullanılarak yapılan bir İtalyan yemeğidir. Alternatif olarak bazı durumlarda pirinç yerine bulgur kullanılarak da evlerde risotto yapılabilir. Hazırsanız hem damağınıza hem de sağlığınıza dost tarifi paylaşıyoruz.

SAĞLIKLI RİSOTTO MALZEMELERİ

  • 1/2 su bardağı tam tahıllı esmer pirinç
  • 1/2 su bardağı arpa şehriye
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 orta boy soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 su bardağı tavuk suyu
  • 400 gram doğranmış kuşkonmaz
  • 170 gram mantar
  • 60 gram düşük kalorili krem peynir
  • 1 yemek kaşığı krem peynir
  • 1 yemek kaşığı parmesan peyniri
  • 2 yemek kaşığı doğranmış taze soğan
  • 1/2 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

YAPIMI

  • Pirinci ve arpa şehriyeyi kaynar suya koyun ve 15 ile 20 dakika pişirin.
  • Yağı büyük bir tavada orta ateşte ısıtın. Soğanı, sarımsağı, tuzu ve karabiberi ekleyin ve soğan kahverengi olana kadar 5 dakika pişirin.
  • Pirinç ve arpa şehriyenin suyunu süzerek tavaya ekleyin. Ardından ise tavuk suyunun 1/4'ünü pirince ilave edin. Tavayı bir kapakla kapatın ve risottoyu pirinç ve arpa yumuşayana kadar pişirin.Yaklaşık 6 ila 8 dakika sürecektir.
  • Kuşkonmaz ve mantarları ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar her şeyi 8 ila 10 dakika pişirin. Tavayı ocaktan alın.
  • Stokun geri kalanını, krem peyniri ve parmesanı ekleyin. Peyniri eritmek için risottoyu karıştırın. Yemeği taze soğan ve limon kabuğu rendesi ile süsleyin.
Fasulyeli Arpa RisottoFasulyeli Arpa Risotto


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