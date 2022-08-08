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Sağlıklı tarifler arayanlar bunlar kaçmaz! Hem sağlıklı hem de lezzetli yulaf ezmesi, yulaf poğaçası, yulaf lapası tarifleri

08.08.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltılarınızda veya karnınız acıktığında az kalorili ama doyurucu tarifler arıyorsanız yulaf ezmesiyle yapılan tarifler tam size göre! Sağlıklı yiyeceklere gösterilen ilgi özellikle son yıllarda çok daha artış gösterdi. İstediğiniz lezzete uygun bir şekilde yapacağınız yulaf ezmelerini diyet listenize ekleyebilirsiniz.

Sağlıklı tarifler arayanlar bunlar kaçmaz! Hem sağlıklı hem de lezzetli yulaf ezmesi, yulaf poğaçası, yulaf lapası tarifleri

Yulaf tahıl ürünlerinin en faydalıları arasında yer alıyor. Uzun süre tok tutmaya yarayan ve enerji veren yulaf ezmeleri özellikle kahvaltılarda sıklıkla tüketiliyor. Yulafın tadını sevmeyenler için tadını güzelleştirecek birçok alternatif tarif bulunmaktadır. Kişinin zevkine göre sıcak veya soğuk olarak tüketilen yulafın faydaları saymakla bitmemektedir.

YULAF EZMESİ FAYDALARI

Yeni Proje (13)

  • Kas oluşumunu destekler.
  • Bağırsak çalıştırır.
  • Kabızlığı önler.
  • Enerji verir.
  • Metabolizma hızlandırır.
  • Kalp ve beyin sağlığını korur.
  • Karaciğeri temizler.
  • Kan şekerini dengeler.
  • Kemik erimesini önlediği gibi tiroid hastalıklarını da önler.

YULAF EZMESİ TARİFLERİ

YULAF LAPASI

Yeni Proje (8)

Malzemeler

1 çay bardağı süt veya su
3 yemek kaşığı yulaf

Yapılışı

  • Sütü bir cezveye veya sos tenceresine dökün.
  • Sütün içine 3 tepeleme yemek kaşığı yulaf ezmesini ilave edin.
  • Birkaç dakika kaynatın ve lapa elde edin.
  • Lapa kıvamına gelen yulaf ezmesini bir kaseye alın.
  • İsterseniz sade şekilde tüketebilirsiniz. Ama metabolizmaya biraz daha canlılık katmak için üzerine bir tutam tarçın ve bir yemek kaşığı kuru yemiş ekleyebilirsiniz.

SOĞUK YULAF LAPASI TARİFİ

Yeni Proje (8)

Malzemeler

5 çay bardağı süt veya su
3 – 4 yemek kaşığı tepeleme yulaf ezmesi

Yapılışı

  • Bir kaseye süt ve yulaf lapasını ilave edin.
  • İki malzemeyi karıştırın ve geceden dolaba kaldırın.
  • Sabah uyandığınızda süt içindeki yulaf ezmesi şişmiş olacaktır.
  • En sağlıklı sütlaç olarak da görebilirsiniz.
  • Kan şekerini dengelemesi ve bağırsakları rahatlatması adına yerken üzerine tarçın dökebilirsiniz.
  • Yulaf ezmesini sütle beraber lapa yaptığınız durumda, üzerine mevsim meyvelerini eklemeyi unutmayın.
  • Özellikle de yaz mevsimindeyseniz mutlaka çilek dilimlerini yulaf lapasında kullanın.
  • Çilek düşük kalorili ve doyurucu bir besin olduğundan dolayı, yulaf lapanızın lezzetini ikiye katlayacaktır.

YULAF EZMELİ YOĞURT

Yeni Proje (12)

Malzemeler

1 kase yoğurt
3 yemek kaşığı yulaf
Mevsim meyveleri (dilediğiniz kadar)

Yapılışı

  • 1 kase yoğurt içinde 3 yemek kaşığı yulaf ezmesini güzelce karıştırın.
  • Görselliğe ve damak zevkine önem veriyorsanız, böğürtlen, muz, çilek, elma, üzüm veya şeftali gibi mevsim meyveleri ile yulaf ezmesi tabağınızı süsleyebilirsiniz.
  • 1 tatlı kaşığı balı üzerinde gezdirirseniz vücut direncinizi de korumuş olursunuz.

DOMATESLİ YULAFLI POĞAÇA

Yeni Proje (11)

Malzemeler

2 su bardağı yulaf
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı dolusu yoğurt
Yarım paket kabartma tozu
1 adet domates
1 kaseden az beyaz peynir
5-6 dal maydanoz
1 çay kaşığından az pul biber
1 çay kaşığından az karabiber
Tuz
Çörek otu

Yapılışı

  • Tüm malzemeleri bir kaba alın ve güzelce karıştırın.
  • Fırın tepsisine şekil vererek dizin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

YULAFLI SMOOTHİE

Yeni Proje (10)

Malzemeler

500 ml süt
1 yemek kaşığı dolusu kuru üzüm
8-10 parça ceviz
1 tane küçük elma
6 tane çilek
1 tane kivi
1 tane muz
2 yemek kaşığı yulaf
2 yemek kaşığı bal
5-6 küp buz
İsteğe bağlı; tarçın

Yapılışı

  • Elma kabuklarını küp küp doğrayın. Kivinin ve muzun kabukları soyun ve küp küp doğrayın.
  • Derin bir kabın içerisine hazırlanan tüm malzemeleri ekleyerek blenderda çekin. Buz parçaları ekleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN!


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