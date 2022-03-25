Sağlıklı ve ekonomik bir tarif: Patatesli Muffin! Patatesli Muffin nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Patatesli muffin, hemen hemen her mutfakta bulunacak yumurta, süt, peynir, patates gibi temel malzemelerden hazırlanır. Oldukça pratiktir ve yağsız bir tariftir. Bundan sonra favori atıştırmalığınız olabilir.

PATATESLİ MUFFİN MALZEMELERİ

1 adet büyük boy patates

1 su bardağı un

2 adet kibrit kutusu büyüklüğünde peynir

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

2 dal maydanoz (İsteğe bağlı)

1,5 su bardağı süt

PATATESLİ MUFFİN TARİFİ

Öncelikle patatesi soyun ve ince bir kare şeklinde doğrayın. Maydanozu da ince bir şekilde doğrayın. Ardından patatesi ve maydanozu derin bir karıştırma kabına alın ve beyaz peyniri ufalayın. Sonrasında tuz, süt, yumurta ve unu ekleyin. Hepsini karıştırın, slikon muffin kalıplarına dökün. Ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. Piştiğinde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

