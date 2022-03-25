YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Sağlıklı ve ekonomik bir tarif: Patatesli Muffin! Patatesli Muffin nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Sağlıklı ve ekonomik bir tarif: Patatesli Muffin! Patatesli Muffin nasıl yapılır, malzemeleri neler?

25.03.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her haliyle leziz olan patatesi bir de böyle deneyin. Yağsız ve ekonomik bir tarif olan patatesli muffini evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki patatesli Muffin nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

Sağlıklı ve ekonomik bir tarif: Patatesli Muffin! Patatesli Muffin nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Patatesli muffin, hemen hemen her mutfakta bulunacak yumurta, süt, peynir, patates gibi temel malzemelerden hazırlanır. Oldukça pratiktir ve yağsız bir tariftir. Bundan sonra favori atıştırmalığınız olabilir.

PATATESLİ MUFFİN MALZEMELERİ

1 adet büyük boy patates
1 su bardağı un
2 adet kibrit kutusu büyüklüğünde peynir
1 çay kaşığı tuz
1 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
2 dal maydanoz (İsteğe bağlı)
1,5 su bardağı süt

Sağlıklı ve ekonomik bir tarif: Patatesli Muffin! Patatesli Muffin nasıl yapılır, malzemeleri neler?

PATATESLİ MUFFİN TARİFİ

Öncelikle patatesi soyun ve ince bir kare şeklinde doğrayın. Maydanozu da ince bir şekilde doğrayın. Ardından patatesi ve maydanozu derin bir karıştırma kabına alın ve beyaz peyniri ufalayın. Sonrasında tuz, süt, yumurta ve unu ekleyin. Hepsini karıştırın, slikon muffin kalıplarına dökün. Ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. Piştiğinde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soslu tavuk but nasıl yapılır?Soslu tavuk but nasıl yapılır?
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Bu hileye dikkat! Domuz çıkabilirBu hileye dikkat! Domuz çıkabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Derin dekoltesi ve sütyensiz tarzı olay!

Derin dekoltesi ve sütyensiz tarzı olay!

Tayt yorumuna sert tepki! "Damacanaya tecavüz eden..."

Tayt yorumuna sert tepki! "Damacanaya tecavüz eden..."

Bomba iddia! Ebru Gündeş'in eski aşkı...

Bomba iddia! Ebru Gündeş'in eski aşkı...

Tayt tulumunu giydi! Kim Kardashian'a özendi

Tayt tulumunu giydi! Kim Kardashian'a özendi

Beyran çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Beyran çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Mis gibi pofuduk hamur kızartması

Mis gibi pofuduk hamur kızartması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.