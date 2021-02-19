Sagopa Kajmer eski şarkılarından Kolera'yı sildi

'Sagopa Kajmer' lakaplı rapçi Yunus Özyavuz, eski eşi ile birlikte olan şarkılarından Kolera'nın bölümlerini kaldırarak, 'Tek' isimli bir albüm paylaştı.

42 yaşındaki Sagopa Kajmer, yeni albümünü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

2005-2011 yılları arasında servis edilmiş ortak çalışmalarımdaki kısımlarımı ve scratchlerimi sizler için düzenledim. Uzun zamandır dijital platformlarda bulamadığınız bu şarkıları artık rahatça dinleyebilirsiniz.https://t.co/dBK2RsLSJb pic.twitter.com/wMbn0pT2jU — sagopa kajmer (@Sagopakajmerrap) February 18, 2021

Özyavuz, yayınladığı gönderide, "2005-2011 yılları arasında servis edilmiş ortak çalışmalarımdaki kısımlarımı ve scratchlerimi sizler için düzenledim. Uzun zamandır dijital platformlarda bulamadığımız bu şarkıları artık rahatça dinleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Sagopa Kajmer ve Kolera, 2017 yılında 11 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını açıklamışlardı.

