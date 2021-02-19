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Sagopa Kajmer eski şarkılarından Kolera'yı sildi

19.02.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Sagopa Kajmer eski şarkılarından Kolera'yı sildi

Kolera ile 2017 yılında boşanan rapçi Sagopa Kajmer, 'Tek' adlı albümü ile dikkat çekti. Şarkılarından eski eşi Kolera'nın bölümlerini kaldıran Sagopa Kajmer, 'Tek' ile yeniden dinleyicileriyle buluştu.

'Sagopa Kajmer' lakaplı rapçi Yunus Özyavuz, eski eşi ile birlikte olan şarkılarından Kolera'nın bölümlerini kaldırarak, 'Tek' isimli bir albüm paylaştı.

42 yaşındaki Sagopa Kajmer, yeni albümünü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Özyavuz, yayınladığı gönderide, "2005-2011 yılları arasında servis edilmiş ortak çalışmalarımdaki kısımlarımı ve scratchlerimi sizler için düzenledim. Uzun zamandır dijital platformlarda bulamadığımız bu şarkıları artık rahatça dinleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Sagopa Kajmer ve Kolera, 2017 yılında 11 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını açıklamışlardı.

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