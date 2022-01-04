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Şahan Gökbakar Bakan'a seslendi! Tarım ve Orman Bakanlığı paylaşım yaptı

04.01.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi kahreden orman yangınlarında yaptığı paylaşımlarla öne çıkan Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından "Sn. Orman Bakanı Pakdemirli Bey, bu uçaklar konusunda herhangi bir adım attınız mı?" diye sordu. Gökbakar'ın açıklaması sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Şahan Gökbakar Bakan'a seslendi! Tarım ve Orman Bakanlığı paylaşım yaptı

Geçtiğimiz yaz yaşanan büyük orman yangınlarının üzerinden 6 aydan uzun süre geçti. Binlerce hektar ormanlık alanın kül olduğu yangında akıllarda yangın söndürme uçakların yetersizliği kaldı.

Yangın alanlarından yaptığı canlı yayınlarla yardım talebinde bulunarak vatandaşların ilgisini çeken ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yangın söndürme uçaklarının akıbetini sordu. Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Evet, 5-6 ay geçti o yangın felaketlerinin üzerinden. Amfibik yangın uçağı filosu kurmalıyız diye defalarca söyledim. Bu yaz gelmeden, yine hazırlıksız yakalanmadan bu uçakları almalıyız. Soruyorum Sn. Orman Bakanı Pakdemirli Bey, bu uçaklar konusunda herhangi bir adım attınız mı?”

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı yangın söndürme uçakları konusunda gelen sorular üzerine bu sabah sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. 2022 yılında alınacak hava gücü için ihale sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ekran Alıntısı

“2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşan hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır. 5 adet amfibik uçak satın alınması için Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulü ile hizmet alınmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”

ŞAHAN GÖKBAKAR YETERLİ BULMADI

Ancak bu açıklama Şahan Gökbakar'a yeterli gelmedi. Ünlü isim paylaşımında "Cevap gelmiş. Maalesef yeterli değil. Orman yangını ihale sürecini mi bekleyecek? 6 ay geçmiş hâlâ ihale yapacağız vs! Ayrıca bu ihale yapılacak bir iş değil çünkü zaten uçak tipi ve üreticisi belli. VikingAir 515 modeli."

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli Şahan Gökbakar
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