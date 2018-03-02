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Şahan Gökbakar: 'Bu ortamdan herkes rahatsız olmalı’

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.03.2018 22:16 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce Kayhan adlı filmiyle seyirci karşısına çıkan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından ülke gündemine dair ilginç tespitlerde bulundu.

Şahan Gökbakar: 'Bu ortamdan herkes rahatsız olmalı’

İşte Şahan Gökbakar'ın instahikaye kısmından paylaştığı o sözler:

“Özellikle son haftalarda bu ülkede gündem ana hatlarıyla, çocuk ve genç kız taciz ve tecavüzleri, Ulusal ve Milli değerlere hakaretler, sivil öldürürsek Nişantaşı’ndan başlarız diyen….! Medyamızda bu zata gösterilen gereksiz önem, sözde dini göndermeli saçmalıklar, yoğun bakımda haremlik selamlık, genç kayınvalideden tahrik, asansörde kadın erkek halveti, sakalsız erkek diğer erkeğe çekici gelir vs… Ve bütün bu gündeme net ve sert bir şekilde tepki veremeyen bir devlet ve toplum… Bu konularda ortak bilinç ve akıl söz söyleyemediği için bu ülke insanları kutuplaşmaya ve dolmaya başlıyor. Bunlara hem hukuk diliyle hem de toplumsal etik ile ‘Yahu siz kim oluyorsunuz?’ denemediği için, herkes her şeyi kendisine yonttuğu için bu konular ortam buluyor.

Dünyanın başka yerlerinnde bu tip şeyleri ciddiye bile almazlarken, başta medya ve sosyal medya olmak üzere bu konular sürekli gündem diye halka pompalanıyor. Sinirler bozuluyor ve saflar sıklaştırılıyor… Bu sayede toplum gerildikçe geriliyor. ‘Bütün bunlar bilinçli bir oyun mu?’ diye düşünmeden edemiyorum. ‘Şu saçmalıklar neden bu kadar konuşuluyor acaba?’ diye düşünmeden edemiyorum. Birileri ‘hukukçular, devlet yetkilileri vs. bu muhabbetlerin önünü neden kesmiyor?’ diye düşünmeden edemiyorum. Açıkçası bu iklimi çok doğru bulmuyorum. Çünkü aslında bütün bu saçmalıkları doğru bulmayan ve rahatsız olan muhafazakarından laikine büyük bir kitle olduğuna inanıyorum. Herkes rahatsız olmalı bu ortamdan bence… Çünkü bu bizim ülkemiz için iyi değil. Bu ülke ve bu halk çok kıymetli, ama pek hor kullanıyoruz maalesef birbirimizi ve ülkemizi…”

sahan

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Şahan Gökbakar instagram

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