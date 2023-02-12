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Şahan Gökbakar: Bugünden itibaren hiçbir geçici sığınmacıymış, mülteciymiş, kaçak Afganmış...

12.02.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem Hatay, Adıyaman, Antep, Malatya başta olmak üzere çevre illerde büyük yıkıma sebep oldu. Seferberlik ilan edilmesini isteyen Şahan Gökbakar acı bilanço ortaya çıktıkça yeni açıklamalar yaptı. Ünlü isim "Bugünden itibaren hiçbir geçici sığınmacıymış, mülteciymiş, kaçak Afganmış bu ülkeye sokmayın" dedi.

Şahan Gökbakar: Bugünden itibaren hiçbir geçici sığınmacıymış, mülteciymiş, kaçak Afganmış...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilde yıkıma sebep oldu. "Acilen ulusal seferberlik ilan edilmesi lazım" diyen Gökbakar açıklamasında "99 depreminden daha büyük bir felaket. Kimse kimseyi kandırmasın. Durum çok felaket. Devletin ne insan gücü varsa sahaya çıkması lazım. İnanılmaz görüntüler var Hatay'da" demişti.

Şahan Gökbakar acı bilanço ortaya çıktıkça yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Ünlü komedyen son olarak "Bugünden itibaren hiçbir geçici sığınmacıymış, mülteciymiş, kaçak Afganmış bu ülkeye sokmayın. Artık bu felaketin etkilediği 13 milyondan fazla kendi insanımıza yardım etme vakti. Sağlık, barınma ve tüm maddi imkanlarımız yabancılara değil sadece kendi insanımıza kullanılmalı" dedi.

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Şahan Gökbakar

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