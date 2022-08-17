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Şahan Gökbakar'dan Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın '14. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu' sözlerine tepki!

17.08.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşma öncesi kürsüye çıkan eski belediye başkanı Vefa Salman, Kılıçdaroğlu'na mikrofonu vermeden önce "14. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, ağzınız, yüreğiniz, beyniniz alışsın" ifadelerini kullandı. Ünlü komedyan Şahan Gökbahar, Salman'ın sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

CHP'nin bu haftaki grup toplantısı Yalova'da gerçekleştirildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşma öncesi kürsüye gelen Yalova eski Belediye Başkanı Vefa Salman, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"14. CUMHURBAŞKANIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU"

Konuşmasının sonunda, Kılıçdaroğlu'na "14. Cumhurbaşkanı" olarak hitap eden Salman, "Hepiniz sayın genel Cumhurbaşkanımızın konuşmasını bekliyorsunuz, 14. Cumhurbaşkanımızın. Ağzınız, yüreğiniz, beyniniz, hepiniz alışsın. Ben sokakta gezmeye devam ediyorum. Bunu kendi fikrim olarak değil sokağın sesi olarak dile getiriyorum." ifadelerini kullandı.

Vefa Salman Vefa Salman "14. cumhurbaşkanımız" dedi, Kılıçdaroğlu böyle dinledi! 'Ağzınız, yüreğiniz, beyniniz alışsın'

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN TEPKİ!

Salman'ın sözlerinetepki gösteren ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yaptığı paylaşımda "Yalova'da eski belediye başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'na hoş geldin konuşması yaptı. 'Sayın Genel Cumhurbaşkanım hoş geldiniz' dedi... Kemal Bey de gururla ve hoşuna gide gide alkışladı..." dedi.

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Gökbakar'ın hayal kırıklığına uğramış yüz emojisi kullanması dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Şahan Gökbakar
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