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  4. Vefa Salman "14. cumhurbaşkanımız" dedi, Kılıçdaroğlu böyle dinledi! 'Ağzınız, yüreğiniz, beyniniz alışsın'

Vefa Salman "14. cumhurbaşkanımız" dedi, Kılıçdaroğlu böyle dinledi! 'Ağzınız, yüreğiniz, beyniniz alışsın'

17.08.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşma öncesi kürsüye çıkan eski belediye başkanı Vefa Salman'dan dikkat çeken sözler geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na mikrofonu vermeden önce "14 cumhurbaşkanımız" diyen Salman, "Ağzınız, yüreğiniz, beyniniz alışsın" ifadelerini kullandı.

CHP'nin bu haftaki grup toplantısı Yalova'da gerçekleştirildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşma öncesi kürsüye gelen Yalova eski Belediye Başkanı Vefa Salman, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"AĞZINIZ, YÜREĞİNİZ, BEYNİNİZ ALIŞSIN"

Konuşmasının sonunda, Kılıçdaroğlu'na "14. cumhurbaşkanı" olarak hitap eden Salman, "Bütün Türkiye gibi Yalova da diyor ki; geliyor gelmekte olan. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, Yalova'yı çok mutlu ettiniz. Salon kalabalık, grup toplantısı yapılacak. Hepiniz sayın genel cumhurbaşkanımızın konuşmasını bekliyorsunuz, 14. cumhurbaşkanımızın. Ağzınız, yüreğiniz, beyniniz, hepiniz alışsın. Ben sokakta gezmeye devam ediyorum. Bunu kendi fikrim olarak değil sokağın sesi olarak dile getiriyorum." dedi.

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Vefa Salman'ın sözleri salonda büyük alkış alırken geçtiğimiz hafta da benzer bir durum Edirne'de yaşanmış ve Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kılıçdaroğlu'na "cumhurbaşkanım" şeklinde hitap etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yalova Kemal Kılıçdaroğlu

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