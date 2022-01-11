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Şahan Gökbakar'dan faiz paylaşımı! Ekonomistlere seslendi

11.01.2022 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada gündeme dair paylaşımlarıyla dikkat çeken Şahan Gökbakar, bu defa bankaların uyguladığı faiz oranlarını eleştirdi. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, ekonomiye ilişkin yaptığı paylaşımda "Faizlerin yüzde 14'e indiği falan yok. Bankalar bildiğini okuyor gibi. Bu niye böyle sizce değerli ekonomistler?" dedi.

Şahan Gökbakar'dan faiz paylaşımı! Ekonomistlere seslendi

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar son paylaşımında bankaları eleştirdi. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e indirmesine rağmen bankaların faiz oranını yüksek tuttuğuna dikkat çeken Gökbakar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

"FAİZLERİN YÜZDE 14'E İNDİĞİ FALAN YOK"

Faizlerin inmediğini savunan Gökbakar, paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

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"Faizlerin yüzde 14'e indiği falan yok bu arada. Bugün bankalardan 32 gün yüzde 19 ve yüzde 19.25 gibi fiyatlar almış bizim muhasebe. Kur korumalı da ise yüzde 17. Yani MB faizi indiriyor ama bir tek kendi indiriyor herhalde. Bankalar bildiğini okuyor gibi. Bu niye böyle sizce değerli ekonomistler?"

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Şahan Gökbakar
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