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Şahan Gökbakar’dan kurt adam pozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 10:57 | Son Güncelleme

Ailesiyle birlikte tatilde olan ve corona virüsünden dolayı bu sene için yat tatili tercih eden Şahan Gökakar, sosyal medya hesabından yaptığı kurt adam paylaşımı ile gülümsetti.

Şahan Gökbakar’dan kurt adam pozu

Karantina günlerini evinin mutfağında geçiren ve buradan yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Şahan Gökbakar, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte evde kaldığı günlerin acısını çıkartmak istemiş ve tekne tatiline çıkmıştı.

Bu tatiline dair çok sayıda keyifli paylaşımda bulunan Şahan Gökbakar, dün akşam yaptığı paylaşımla yine esprili yönünü ortaya koydu.

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Dolunay manzarasının önünde poz veren Şahan Gökbakar, kendisine kurt adam görüntüsü verdi ve bu kareyi Instagram hesabından paylaştı.


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