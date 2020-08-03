Şahan Gökbakar’dan kurt adam pozu

Karantina günlerini evinin mutfağında geçiren ve buradan yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Şahan Gökbakar, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte evde kaldığı günlerin acısını çıkartmak istemiş ve tekne tatiline çıkmıştı.

Bu tatiline dair çok sayıda keyifli paylaşımda bulunan Şahan Gökbakar, dün akşam yaptığı paylaşımla yine esprili yönünü ortaya koydu.

Dolunay manzarasının önünde poz veren Şahan Gökbakar, kendisine kurt adam görüntüsü verdi ve bu kareyi Instagram hesabından paylaştı.



