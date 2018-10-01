MAGAZİN

Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 6 videosu 'O an aklıma geldi'

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.10.2018 22:31 | Son Güncelleme

Yeni filmi Recep İvedik 6'nın çekimlerini Bursa Karacabey'deki Longoz Ormanları'nda sürdüren Şahan Gökbakar, film setinden bir video paylaştı. Gökbakar'ın paylaşımı iki saat içinde 400 binden fazla görüntülendi.

Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 6 videosu 'O an aklıma geldi'

Recep İvedik serisinin yeni filminin çekimleri sürüyor. Recep İvedik'in Afrika macerasının anlatılacağı yeni film için Şahan Gökbakar, Karacabey'deki ünlü Longoz Ormanları'nda Afrika köyleri kurdu.

'ÇİKOLATA YERKEN AKLIMA GELDİ'
Şahan Gökbakar, Şubat 2019'de gösterime girecek olan Recep İvedik 6 filminin setinden bir video paylaştı. Gökbakar paylaşımının altına, 'Recep İvedik 6. Şubat 2019. Cep telefonuyla çektim. Çikolalata yerken set arasında aklıma o an geldi. Filmden bir sahne değil' notunu yazdı. Gökbakar'ın videosu iki saat içinde 400 binden fazla görüntülenme aldı. İşte Gökbakar'ın o videosu:


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Şahan Gökbakar recep ivedik 6 film longoz ormanları

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