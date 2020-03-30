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Şahan Gökbakar'dan yardım kampanyasına destek: Hepimiz aynı gemideyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 22:47 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ailelere yardım için açılan kampanyaya bağışta bulundu.

Şahan Gökbakar'dan yardım kampanyasına destek: Hepimiz aynı gemideyiz

Koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte günlerini evinde geçiren Şahan Gökbakar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyasına destek oldu. Gökbakar bağış makbuzunu da rakamı kapatarak Instagram'dan paylaştı.

Salgın nedeniyle film şirketi ve evinde çalışan tüm arkadaşlarını 18 gün önce evlerine yollladıklarını ve bu süreçte maaşlarını da aynı şekilde alacaklarını söyleyen Gökbakar, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
"Beklentim kamu ve özel sektör işverenlerinin aynı şekilde davranması. Böylece çalışmak zorunda olan herkes evinde sağlıkla ve kaygı duymadan kalabilir. Bir de madem bu şehirde yaşayan bir aileyiz dedik eşim Selin Gökbakar ile bizimde ihtiyaç sahipleri için çorbada ufak bi tuzumuz olsun. Hepimiz aynı gemideyiz"

şahan

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar, koronavirüs,

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