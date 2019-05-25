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Şahan Gökbakar'dan yeni video: Utanma duygusu niye yok!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2019 09:50 | Son Güncelleme

Seçim gündeminde yaptığı yorumlarla dikkat çeken Şahan Gökbakar son paylaşımıyla yine olay oldu. Şahan Gökbakar takipçilerine "Utanma duygusu" üzerine bir soru sordu!

Oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme yönelik göndermeler yapmayı sürdürüyor.

KİME GÖNDERME YAPTIĞI MERAK KONUSU OLDU

İlk olarak Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle dikkat çeken Şahan Gökbakar sonrasında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un taklidiyle gündem olmuştu.

O günden bu yana zaman zaman yaptığı çıkışlarla siyasi gündemi yakından takip ettiğini gösteren Şahan şimdi de "Utanmak" üzerine bir video paylaştı. Şahan, videoyu paylaşırken şu satırları kullandı: "Utanmak… Utanma duygusu… Neden bazı insanlarda var bazılarında yok? Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz?" Şahan'ın bu sözlerle kime imada bulunduğu ise takipçileri tarafından merak konusu oldu. Gökbakar'ın bu paylaşımının altına yorum yağdı.


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Şahan Gökbakar utanma duygusu instagram

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