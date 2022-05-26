MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbakar dilimle satılan karpuzları paylaştı: Vay be, güzel ülkem

Şahan Gökbakar dilimle satılan karpuzları paylaştı: Vay be, güzel ülkem

26.05.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Gökbakar son olarak gittiği bir markette dilim dilim satılan karpuzları çekerek paylaştı.

Şahan Gökbakar dilimle satılan karpuzları paylaştı: Vay be, güzel ülkem

Bir yandan Recep İvedik 7 filminin hazırlıklarını sürdüren Şahan Gökbakar, sosyal medyayı da aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Yaz aylarında Marmaris bölgesindeki orman yangınlarında yaptığı canlı yayınlar ve ekiplere yardımıyla takdir toplayan sanatçı, sosyal medyada gündeme dair paylaşımlarını da sürdürüyor.

"KARPUZ ALMADAN İKRAM EDERLERDİ"

Gökbakar, gittiği markette dilim dilim satılan karpuzları görünce dayanamadı ve fotoğrafını çekti. Gökbakar paylaşımına "Çocukken pazara giderdik, karpuz almadan 1 dilim ikram ederlerdi tadına bak diye...Vay bee...Güzel ülkem." notunu yazdı.

şahan1

Ünlü komedyen bir diğer paylaşımında ise "Gün geçmiyor ki bir gariplik daha yaşanmasın dediğim bir haber bülteni skeci vardı. Şu an, her gün Türkiye de bu cümleyi defalarca yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Türkiye-Yunanistan ödül oyununu kim kazandı?Survivor Türkiye-Yunanistan ödül oyununu kim kazandı?
Sosyal medyada gündem oldu! "Külotsuz fotoğrafını..."Sosyal medyada gündem oldu! "Külotsuz fotoğrafını..."
Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay olduCinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Bakan Kurum'dan yüksek kira açıklaması!

Bakan Kurum'dan yüksek kira açıklaması!

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

Çin'den ABD'ye sert uyarı... Donanmayı alarma geçirdiler

Çin'den ABD'ye sert uyarı... Donanmayı alarma geçirdiler

İlginizi Çekebilir

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''

Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.