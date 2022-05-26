Şahan Gökbakar dilimle satılan karpuzları paylaştı: Vay be, güzel ülkem

Bir yandan Recep İvedik 7 filminin hazırlıklarını sürdüren Şahan Gökbakar, sosyal medyayı da aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Yaz aylarında Marmaris bölgesindeki orman yangınlarında yaptığı canlı yayınlar ve ekiplere yardımıyla takdir toplayan sanatçı, sosyal medyada gündeme dair paylaşımlarını da sürdürüyor.

"KARPUZ ALMADAN İKRAM EDERLERDİ"

Gökbakar, gittiği markette dilim dilim satılan karpuzları görünce dayanamadı ve fotoğrafını çekti. Gökbakar paylaşımına "Çocukken pazara giderdik, karpuz almadan 1 dilim ikram ederlerdi tadına bak diye...Vay bee...Güzel ülkem." notunu yazdı.

Ünlü komedyen bir diğer paylaşımında ise "Gün geçmiyor ki bir gariplik daha yaşanmasın dediğim bir haber bülteni skeci vardı. Şu an, her gün Türkiye de bu cümleyi defalarca yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

