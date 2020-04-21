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Şahan Gökbakar ekmek yapmada ustalaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 16:22 | Son Güncelleme

Oyuncu Şahan Gökbakar, evde yaptığı ekmekler üzerinden bir karşılaştırma yaptı ve dikkat çekici bir mesaj verdi.

Şahan Gökbakar ekmek yapmada ustalaştı

Koronavirüsü salgını henüz başlamadan önce mutfaktaki hünerlerini sosyal medya hesabından sergilemeye başlayan Şahan Gökbakar, salgın sonrasında başladığı ev karantinası günlerinde mutfak hünerlerini geliştirdi.

Takipçileriyle sürekli olarak yaptığı ekmekleri ve hamur işlerini paylaşan Gökbakar, bu defa bir karşılaştırma ile sevenlerinin karşısına çıktı.

sahangokbakar-instagram

Yaptığı ilk ve son ekmeğin fotoğraflarını yan yana koyan Gökbakar şu satırları yazdı:

“İlk yaptığım ekmeğim ve son yaptığım ekmeğim…Gözle görülen bu fark aslında, azim, kararlılık, zaman ve tecrübe… ilk ve son ekmek arasında sayısız video izledim ve sürekli denedim ve uğraştım… Hayat aslında bu resimdir… Başladığın zaman mükemmel olmaz, devam etmen gerekir… Emek vermen gerekir… Sonra başarı gelir ve oturur izlersin yaptığın şeyi…”

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar, ekmek,

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