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Şahan Gökbakar'ın 'Kanlı Ay' tutulması paylaşımı olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.07.2018 00:42 | Son Güncelleme

Tüm dünya 'Kanlı Ay' tutulmasına kitlenirken, ünlü isimler de Instagram'dan ay tutulması fotoğrafları paylaştı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise yaptığı paylaşımla takipçilerini adeta trolledi!

Şahan Gökbakar'ın 'Kanlı Ay' tutulması paylaşımı olay oldu!

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiğ 'Kanlı Ay' tutulması Türkiye'den de gözlendi. Cuma akşamı başlayan tutulmanın fotoğrafları Instagram'da da ünlü isimler tarafından paylaşıldı.

'HER GÖRDÜĞÜNÜZE İNANMAYIN'
Recep İvedik 6'nın hazırlıklarını sürdüren ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise 'Kanlı Ay' tutulmasına farklı bir fotoğrafla katıldı. Gökbakar paylaşımında ilk olarak ay tutulması fotoğrafı gibi görünen bir kareyi yayınlandı. Ancak ikinci kareye geçildiğinde ise, Gökbakar'ın eliyle yaptığı bir şekil olduğu ve takipçilerini trollediği ortaya çıktı. Şahan Gökbakar bu kareleri, 'Kanlı Ay Tutulmasi.... Instagramda herkes paylasmis bende bu guzellige kayitsiz kalamadim..Muhtesem bir tabiat olayi...Saka laaaa, saka.. Gecin diger fotoya... Elim ve kirmizi sort ile yaptim. Her gordugunuze inanmayin gencler' notuyla paylaştı.

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kanlı ay tutulması ay tutulması Şahan Gökbakar instagram

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