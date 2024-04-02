Şahan Gökbakar'ın Tamer Karadağlı'ya yaptığı videolu gönderme çok konuşulmuştu... Karadağlı'dan hamle geldi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın "rezalet" diye tanımladığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne ait olduğu iddia edilmişti.

Tamer Karadağlı hakkında çıkan iddialara; 'Yaptığım paylaşımla ilgili bir çok yorum geldi. Antalya'da Haşim İşcan Kültür Merkezi belediyeye ait. Biz orada sadece kiracıyız' diyerek cevap vermişti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Sosyal medyadaki yorumları, eleştirileri ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, çektiği videoyla Tamer Karadağlı'yı ti'ye almıştı.

Milliyet'in haberine göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, söz konusu paylaşımla ilgili Gökbakar, hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve dava açacağını söyledi.







