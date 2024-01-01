Şahan Gökbakar'ın 'yılbaşı' paylaşımı gündem oldu!' Sönüktü çok...'

Tüm dünya önceki akşam 2024'e merhaba dedi. Türkiye, yeni yılı coşkuyla girdi. Birçok şehirde meydanlar doldu, etkinlikler düzenlendi.

Ünlü isimler, 2024 yılını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kutladılar. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken bir 'yılbaşı' paylaşımı geldi.

"HER SENE DAHA DA NEŞESİZ"

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise yeni yılın ilk günü yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Gökbakar, X hesabından paylaştığı mesajda, "Pek eğlenceli bir yılbaşı geçmedi be? Ha? Ne diyorsunuz? Sönüktü çok... Her sene daha da neşesiz gibi" ifadelerini kullandı.







