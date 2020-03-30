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Şahan Gökbakar Merkel ve Macron ile görüştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 09:18 | Son Güncelleme

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ülkemizde neden sokağa çıkma yasağı getirilmediğine dair bir göndermede bulundu.

Şahan Gökbakar Merkel ve Macron ile görüştü!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı esprili paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Şahan Gökbakar bu defa Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir görüşme yapmış gibi davranarak dikkat çeken göndermelerde bulundu. Fransa ve Almanya üzerinden ülkemizdeki son durumu ve sokağa çıkma yasağının neden getirilmediğini sorgulayan Gökbakar, paylaştığı esprili diyalog ile güldürmeyi başardı.

sahan-instagram

İşte Şahan’ın gerçekleştirdiği o sohbet:

“Dün gece biraz lafladık da, acaba siz bu salgın işini tam anlamıyla anlayamadınız mı dediler, acaba dediler henüz bu felaketin başlarındayken, görece iyi günlerindeyken, sokağa çıkma yasağı getirseniz de sonra kafayı taşlara vurmasanız, İtalya gibi daha iyi olmaz mı dediler… Ben de dedim ki; tabi dedim sizin tuzunuz kuru, biz öyle bir şey yaparsak milyonlarca insan evine nasıl para götürecek, kirayı, suyu, elektriği, doğalgazı nasıl ödeyecek? Ne yiyecek ne içecek dedim…Ya Şahan laf mı yani dediler; devlet bu günler için yok mu, hepsini devlet karşılayacak, insanına bakacak, yemeğini yollayacak, yeter ki kendi insanım hasta olmasın diye gereken her şeyi yapacak deyinceee, benim sinirlerim oynadı!..Ya tamam dedim saçma sapan boş konuşmayın beeee, kendi işinize bakın, amaan tamam hadi iyi geceler ben yatıyorum dedim kapattım…”

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar, merkel, macron,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne yani devletimizi eziklemeye mi çalışıyorsun şahan efendi sen merak etme Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacak..seni de izlemeyiz olur biter
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