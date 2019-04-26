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Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 26.04.2019 00:06 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. 6 ayda 28 kilo veren Gökbakar, zayıflamasının sırrını sosyal medya hesabından açıkladı.

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

Fazla kilolarından kurtulan Şahan Gökbakar son haliyle görenleri şaşırtıyor. Gökbakar nasıl zayıfladığını Intagram hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

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Mide ameliyatı olmadığının altını çizen Gökbakar paylaşımında şunları yazdı:

"Son dönemlerde en çok duyduğum şey 'Zayıflamışsın' ve beraberinden gelen bir çok soru. Kısa bir bilgilendirme yapayım.Her hangi bir operasyon geçirmedim mide ile ilgili. Tamamen yeme içme değişikliği yaptım.Geçen Kasım ayı itibariyle ketojenik beslenme uyguladım. Nedir ketojenik beslenme, internetten araştırısınız. Toplamda 27-28 kilo verdim, 5-6 ay gibi bir sürede. Fazla kasmadan devam edip biraz daha vereceğim. Azim, kararlılık ve irade dilerim, tüm kilo vermek isteyenlere"

sahna

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