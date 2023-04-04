MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbakar, Nihat Hatipoğlu'na çıkarak sorduğu soruyla gündem olan küçük kızı görünce kızdı! "Bu çok açık şekilde çocuk istismarıdır"

Şahan Gökbakar, Nihat Hatipoğlu'na çıkarak sorduğu soruyla gündem olan küçük kızı görünce kızdı! "Bu çok açık şekilde çocuk istismarıdır"

04.04.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihat Hatipoğlu'na çıkan ve ağlayarak soru soran 8 yaşındaki Almila herkesi üzdü. "Benim babam beni ve annemi bırakıp gitti" diyerek ağlayan küçük kızı gören Şahan Gökbakar sosyal medyadan isyan etti. Gökbakar RTÜK'e de tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar, Nihat Hatipoğlu'na çıkarak sorduğu soruyla gündem olan küçük kızı görünce kızdı! "Bu çok açık şekilde çocuk istismarıdır"

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun iftar programında mikrofonda ağlayan küçük kız çocuğu sosyal medyada da gündem oldu. Almila adındaki küçük kız, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na "Benim babam beni ve annemi bırakıp gitti ben buna çok üzülüyorum. Şu an oruç tutuyor oruçu kabul olur mu?" derken ağlamaya başladı ve herkesi de ağlattı.

O anlar sosyal medyayı da ikiye böldü. Bir kısım bu kadar küçük bir çocuğun ekranda olmaması gerektiğini söyledi.

Küçük kız ağlayarak sordu ünlü ilahiyatçı ne diyeceğini bilemedi! Küçük kız ağlayarak sordu ünlü ilahiyatçı ne diyeceğini bilemedi!

Şahan Gökbakar da yaşananlara tepki gösterdi.

rtry

"ÇOCUKLARI KORUYUN!"

Son dönemde siyasi gündeme dair yorumlarıyla adından söz ettiren ünlü komedyen paylaşımında şunları söyledi:

hhh

"Nihat Hatipoglu'na çıkartılan minik bir kız çocuğu gördüm. 'Babam annemi ve beni bırakıp gitti, oruç tutuyor kabul olur mu?' diyerek ağlıyordu. Bu çok açık şekilde çocuk istismarıdır. Bu çocuğa bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. RTÜK buna nasıl müsaade ediyor? Çocukları koruyun!!!"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonsporlu futbolcu sevgilisinin üstsüz pozunu görünce...Trabzonsporlu futbolcu sevgilisinin üstsüz pozunu görünce...
Kardeşi güzelliğiyle mest etti!Kardeşi güzelliğiyle mest etti!
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar Nihat Hatipoğlu sosyal medya anne yaşında çocuğun

En Çok Okunan Haberler

İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri!

İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri!

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere ikramiye vaadi! "Tek seferde 15 bin lira..."

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere ikramiye vaadi! "Tek seferde 15 bin lira..."

Göğüs dekolteli pozlarıyla büyüledi! 'Sanat eseri gibisin'

Göğüs dekolteli pozlarıyla büyüledi! 'Sanat eseri gibisin'

O videoyu gerçek haber sandı, canlı yayında okudu! Röportaj Adam'dan yanıt geldi

O videoyu gerçek haber sandı, canlı yayında okudu! Röportaj Adam'dan yanıt geldi

Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın hayalini açıkladı!

Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın hayalini açıkladı!

Dekolteli pozlarıyla büyüledi! Takipçileri yorum yağdırdı

Dekolteli pozlarıyla büyüledi! Takipçileri yorum yağdırdı

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.