Şahan Gökbakar ünlülerin tekne pozlarını böyle ti'ye aldı!

Şahan Gökbakar, koronavirüs kısıtlamalarının bitmesi ve normalleşmenin başlamasıyla birlikte aylar sonra evinden dışarı adım attı. Ünlü komedyen ailesiyle birlikte İstanbul'dan giderek soluğu Ege'de aldı.

Teknesiyle tatile çıkan Gökbakar, bir çok ünlü ismin paylaştığı tekne tatili pozlarını ti'ye alan paylaşımlar yaptı.

Gökbakar, eşiyle birlikte Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Zaman mas maviydi her gün batımı... Hislerim ise, diken diken bir cam dalının üzerinde gezen başıboş bir sümüklü böceğin ardında bıraktığı izler gibi; ıslak, sümüksü parlak ve kaygan... Yapış yapış ve buram buram aşk..." notunu düştü.

Teknede ilginç pozlar veren Gökbakar diğer paylaşımında ise, "Şahan Gökbakar'dan yaz aylarına damgasını vuracak sımsıcak pozlar. Aslında her fotonun altına bir metafor da yazılması lazım. Usul o şekilde mavi yolculuğa çıkan ünlülerde. Mesela 'Belki de sadece sessizliktir seni iyi eden" yazdı.



