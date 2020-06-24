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Şahan Gökbakar'a Beraat Kararı Çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 11:37 | Son Güncelleme

Komedyen Şahan Gökbakar'ın İstanbul 58.

Şahan Gökbakar'a Beraat Kararı Çıktı

Komedyen Şahan Gökbakar'ın İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşması yapıldı. Hakaret suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen Şahan Gökbakar ile şikayetçi olan Murat Akdilek duruşmaya katılmadı. Taraflar, avukatları tarafından temsil edildi.

Avukatı Beraat Talep Etti

Şahan Gökbakar'ın avukatı, tweetlerin Şahan Gökbakar tarafından atılmadığını ifade etti ve ''Mahkeme tweeti sanığın attığını kabul ederse burada hakaret değil kaba söz olduğu kabul edilmelidir. Beraatı gerekir” ifadelerini kullandı.

Mahkeme Beraat Kararı Verdi

Karara bağlanan davada mahkeme, suçun yasal unsur oluşturmadığı gerekçesi ile Şahan Gökbakar'ın beraat etmesine karar verdi.

Şahan Gökbakar Neden Hapis İstemiyle Yargılandı?

Şahan Gökbakar, Recep İvedik filminden dolayı 25 milyon liralık alacağı bulunan ve daha önce de mahkemelik olduğu Murat Akdilek için 'hırsız' diye tweet paylaşmıştı. Şahan Gökbakar'ın bu tweeti paylaşmasının ardından hakaret suçlaması ile dava açıldı. Ünlü komedyen Recep İvedik 4 filmi için alacağı paradan dolayı, dağıtım şirketi Tiglon firması sahibi Murat Akdilek için birçok kez dava açmıştı.

Murat Akdilek, Şahan Gökbakar'ın Twitter'dan '"Lan sen ne uyuz bir adamsın. Tam dayaklıksın. 25 milyonumu çaldın hırsız. Karına kızına yedirdiğin haramın hesabını ver utanmaz" şeklinde mesaj paylaşımları ile hakaretlerde bulunduğunu iddia etti.

Savcılık tarafından yapılan soruşturma sonucunda; Şahan Gökbakar ile Murat Akdilek arasında borç ilişkisinden kaynaklı olarak bir husumet bulunduğu, Şahan Gökbakar'ın Murat Akdilek'e yönelik şeref ve saygınlığa saldırı niteliğinde hakaret içerikli sözcükler kullanıldığı kaydedildi. Soruşturma sonrasında, Şahan Gökbakar hakkında hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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