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Şahan'ın "Kayhan" karakteri çalıntı mı?

MAGAZİN HABERLERİ | 10.01.2018 14:08 | Son Güncelleme 4 saat önce

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi "Kayhan" daha çıkmadan dedikodular patlak verdi. Kayhan karakterinin Metin Akpınar'ın 80'li yıllarda hayat verdiği "Kibarcık" ile birebir aynı olduğu söylendi.

Şahan'ın "Kayhan" karakteri çalıntı mı?

"Recep İvedik" serisiyle en çok izlenen Türk filmi ünvanını elinde bulunduran Şahan Gökbakar, sinemaseverlerin karşısına yeni bir tipleme olan Kayhan karakteri ile çıkmaya hazırlanırken dedikodular patlak verdi. Kayhan tiplemesinin çalıntı olduğu iddia edildi.

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METİN AKPINAR'IN KİBARCIK KARAKTERİNE BENZETİLDİ

Star TV'de yayınlanan magazin programı 'Duymayan Kalmasın'da Kayhan'ın çalıntı olduğu haberleri gündeme getirildi. Şahan'ın Kayhan'ı, Metin Akpınar ile Zeki Alasya'nın 1980'li yıllarda yaptığı komedi programında Metin Akpınar'ın hayat verdiği "Kibarcık" karakterine benzetildi. "Kibarcık" her bölümde 3 dakika yer alıyordu ve ön iki dişi uzun olduğu için peltek konuşuyordu.

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