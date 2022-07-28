Sahibini çiğ çiğ yedi! Polis memurları gördüklerinden sonra travma tedavisi alıyor

70 yaşındaki Long Island'lı Marina Verriest, Çarşamba günü öğleden sonra Albertson'da ailesinin pitbul cinsi köpeği tarafından vahşi bir saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.

Marina Verriest'in kocası işten eve saat 1 civarında döndü ve karısının parçalanmış cesedinin 7 yaşındaki köpekleri tarafından arka bahçeye sürüklendiğini fark etti. Saldırının ne zaman başladığı belli değildi ancak eşi eve geldiğinde köpek hala talihsiz kadının cesedini yiyordu.

TRAVMATİZE OLDU

Eşi hemen polisi aradı. Geldiklerinde, köpek olay yerine gelen ilk polis memuruna da saldırınca, polis ateş açarak köpeği öldürdü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kurbanın öldüğünü ilan etti. Köpeği vuran polisin ise, katliamı gördükten sonra travma nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

HAYATI BOYUNCA ONLARLAYDI

Köpek, çiftin birkaç hafta önce bir motosiklet kazasında ölen üvey oğluna aitti. Polis memurları, oğlunun evde onlarla birlikte yaşadığını ve köpeğin tüm hayatı boyunca aileyle birlikte olduğunu söyledi. Köpeği saldırgan haline getiren şeyin en olduğu bilinmezken, daha önce hayvana dair herhangi bir şikayet veya arama emri alınmadığı ortaya çıktı



