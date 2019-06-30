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Sahilde Atlı Jandarma Timi'ni gören telefona sarıldı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 30.06.2019 15:01 | Son Güncelleme

Balıkesir'in turistik Ayvalık ilçesinde, sahillerde ve mesire yerlerinde Atlı Jandarma timi, devriye görevine başladı. Jandarma At, Köpek, Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda görevli 2 jandarma, özel eğitim verilen atlarla 4 bölgede emniyet ve asayiş için önleyici hizmet verecek. Atlı Jandarma Timi, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

Sahilde Atlı Jandarma Timi'ni gören telefona sarıldı

Ayvalık'ta motorlu araçların girmesinin mümkün olmadığı sahiller ile mesire alanlarında Atlı Jandarma timi göreve başladı. Nevşehir JAKEM’e bağlı tim, turistlerin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Özel eğitimli atların duruşu ve asaleti plajlarda dikkat çekerken, turistler de onlarla hatıra fotoğrafı ve selfie çekiyor. Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Canikli ve Uzman Jandarma Necati Erol, Bozok, Serhan ve Çakırbey adı verilen atlarla 20 Ağustos tarihine kadar 2 saat gündüz, 2 saat de gece olmak üzere haftanın 6 günü görev yapacak.

Bölgede turistlerin en fazla ziyaret ettiği Sarımsaklı Plajı, Badavut, Şeytan Sofrası ve Tuzla mevkiinde görev yapacak Atlı Jandarma timi, kapkaç, hırsızlık gibi olaylara anında müdahale edecek. Ayvalık Jandarma Komutanlığı'na bağlı Küçükköy Jandarma Karakolu bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde bakılan özel eğitimli 3 at, sezon sonuna kadar hizmet verecek.

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TİM ÖZEL OLARAK SEÇİLİYOR, 8,5 AY EĞİTİM ALIYOR

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Canikli ve Uzman Jandarma Necati Erol’dan oluşan tim, gün içinde devriye geziyor ve kimlik sorgusu yapıyor. Özellikle plajlar bölgesinde hırsızlık ve kapkaç, ormanlık ve mesire alanlarında olası yangın, kaçak kazı ve diğer suçlara karşı görev yapan tim, jandarmayı temsilen il ve ilçelerde düzenlenen törenlere de katılıyor. Tim, mesai saatlerinin dışında kalan zamanda ise atların bakımı ile ilgileniyor.

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TURİSTLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Atlara, hem yerli. hem de yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Caddede, parklarda ve sahilde Atlı Jandarma timini gören vatandaşlar, fotoğraf çektirip, atları seviyor. Tim üyeleri de turistlerin bu isteğini geri çevirmiyor, onlarla sohbet ediyor.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Balıkesir Ayvalık

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şimdi ne var bunda ....iyi güzelde kardeşim pantolon niye sıcak havada şort giysenize...
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